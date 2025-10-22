CANAL RCN
Shakira da adelanto de la nueva versión de su canción ‘Hips Don’t Lie’ con Beéle y Ed Sheeran

La barranquillera impactó al mundo del espectáculo al compartir un fragmento de la nueva versión de su canción.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
06:58 a. m.
Shakira sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir, por medio de sus redes sociales, la novedad de que realizaría una nueva versión de su canción ‘Hips Don’t Lie’ en compañía del artista Beéle y Ed Sheeran.

Esto como parte de su nuevo y exclusivo EP de Spotify con el que celebrará el aniversario de sus más icónicos LPs como ‘Pies Descalzos’ y ‘Oral Fixation.

Shakira adelanta versión de su colaboración

La barranquillera se encuentra a menos de 24 horas de estrenar las nuevas versiones de algunos de sus más icónicos álbumes para celebrar sus respectivos aniversarios. Sin embargo, una de las mayores sorpresas con dicho lanzamiento fue la participación de los cantantes Beéle y Ed Sheeran dentro de su versión fresca para ‘Hips Don’t Lie’.

Ante las expectativas del EP y los sonidos que implementará para dichas canciones, la mujer impactó a miles de fanáticos al compartir un adelanto de esta colaboración que desde ya ha sumado millones de reacciones. En dicho fragmento se observa al británico mientras canta, en inglés, la canción mientras va acompañado de su guitarra.

Aunque no se escucha del todo la participación de Beéle, el barranquillero realiza parte de los coros que se perciben en el fondo de la pista.

Las reacciones al pequeño adelanto no se hicieron esperar ya que los fanáticos aseguraron que la nueva canción iba a ser todo un “éxito” de talla internacional. También, exaltaron la participación del barranquillero, quien actualmente se ubica en el primer puesto de diferentes listas musicales por lo que hoy es considerado como uno de los artistas colombianos más importantes en la industria musical.

Shakira sorprende con su talento como estilista

Por otro lado, la artista sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un video en el que dejó ver algunos de sus más grandes dotes como estilista al medirse a cortar el cabello de una amiga suya.

Así mismo, mostró la rutina completa para cuidar el cabello con la línea completa de sus productos Isima con los que ha obtenido un amplio reconocimiento en diferentes países al convertirse en una de las marcas más cotizadas dentro del mercado.

