Bienal de Arte de Antioquia 2025: fechas, artistas invitados y cómo participar

Con entrada gratuita, exposiciones, charlas, conversatorios y talleres en todo el departamento, la Bienal no solo promete un despliegue cultural sin precedentes, sino también un fuerte impulso a la economía regional con la generación de 6.000 empleos directos e indirectos.

La Bienal Internacional de Arte de Antioquia 2025: fechas y programación

La BIAM 2025 abrirá sus puertas el 2 de octubre y se extenderá hasta el 25 de noviembre. Se trata de un evento de gran envergadura organizado por la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA). La cita contará con dos ejes curatoriales, Central e Histórica, y la participación de renombrados artistas como Delcy Morelos (Colombia), Ibrahim Mahama (Ghana), Carlos Garaicoa (Cuba), Betsabeé Romero (México) y Azuma Makoto (Japón).

Un homenaje a los grandes maestros del arte colombiano

La Bienal también será escenario para rendir homenaje a 16 figuras clave del arte nacional que marcaron la historia de las bienales de Coltejer y la edición de 1981. Entre ellos destacan Beatriz González, Félix Ángel, Olga de Amaral, Dora Ramírez y Óscar Jaramillo. Con ello, la BIAM busca recuperar el legado artístico que posicionó a Medellín como un referente cultural en décadas pasadas.

Con la BIAM del 2025, después de 44 años queremos retomar el legado de las tradicionales Bienales de Coltejer, para convertir nuevamente a Antioquia en epicentro del arte contemporáneo. Se podrán recorrer diferentes lugares destinados al arte en los que los asistentes disfrutarán de una nutrida programación cultural que incluye charlas, conversatorios, visitas guiadas y encuentros con los artistas. Este evento nos sitúa en la esfera de las grandes capitales artísticas y culturales del mundo.

Afirma Roberto Rave, director del ICPA.

Antioquia se convierte en museo a cielo abierto

La Bienal no se limitará a Medellín, pues la programación se extenderá a las nueve subregiones de Antioquia. Exposiciones y talleres llegarán a 30 municipios, entre ellos La Ceja, Rionegro, El Retiro, Jericó, Caucasia y Santa Fe de Antioquia. Los principales escenarios en Medellín incluyen el Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otros.

Impacto económico y oportunidades para participar

Además de su relevancia artística, la BIAM 2025 tendrá un impacto económico positivo en sectores como comercio, hotelería, transporte y gastronomía. Se proyecta la creación de 1.500 empleos directos y 5.000 indirectos durante el evento. Asimismo, la Bienal busca la participación activa de la ciudadanía mediante tres modalidades: postulación de propuestas culturales, voluntariado como monitores y mediadores con experiencia educativa.

Las inscripciones estarán abiertas en bienalantioquia.com hasta el 27 de agosto, con ejes temáticos inspirados en el himno de Antioquia: Identidades urbano-regionales, Saberes ancestrales y Tecnologías, Memoria–Trashumancia y Ecologías humanas.