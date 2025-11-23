Blessd emociona Bogotá con un histórico show sold out en Vive Claro

Durante más de tres horas, el artista compartió éxitos, agradecimientos y un inesperado regalo: una casa para una de sus fans, uno de los momentos más comentados del evento. Desde la tarde, miles de asistentes disfrutaron de experiencias, buen clima y una logística impecable que convirtió la jornada en una celebración total. Así se vivió uno de los shows más memorables de Blessd en la capital.

Blessd conquista Bogotá con un show inolvidable y lleno de energía

Bogotá fue testigo de una noche única con el concierto de Blessd en Vive Claro Distrito Cultural, un evento que agotó boletería y que confirmó el ascenso imparable del artista paisa. Desde temprano, los fanáticos comenzaron a llegar bajo un cielo despejado que presagiaba una jornada memorable. Las experiencias previas al show, diseñadas para el público, transformaron la tarde en un ambiente festivo que marcó el inicio de una celebración masiva.

Cuando cayó la noche, Westcol fue el encargado de encender los ánimos con un DJ set vibrante que puso a bailar a los asistentes y preparó el terreno para la entrada de “El Bendito”. Entre gritos, coros y emoción desbordada, Blessd apareció en el escenario para ofrecer más de tres horas de música con éxitos como “Medallo” y “Tendencia Global”, además de clásicos que han acompañado su trayectoria.

Un artista cercano y un gesto que dejó a todos en shock

Uno de los elementos más destacados de la presentación fue la conexión del artista con su público. Blessd dedicó varios momentos de la noche para agradecer a Bogotá por haber sido una de las primeras ciudades en abrirle espacio durante sus inicios musicales. Ese vínculo emocional se fortaleció con un acto inesperado: el regalo de una casa a una fan que estaba entre el público.

El gesto fue recibido con lágrimas, aplausos y una ovación que paralizó el recinto por varios minutos. Fue, sin duda, uno de los momentos más comentados tanto dentro como fuera del evento, reafirmando la cercanía de Blessd con su audiencia.

Vive Claro brilla como escenario sostenible y seguro

Además del espectáculo musical, la experiencia en Vive Claro Distrito Cultural destacó por su organización. La entrada y salida del público se realizó con rutas claras, personal capacitado y un control eficiente que garantizó seguridad en todo momento.

Vive Claro continúa posicionándose como uno de los espacios más sostenibles del país gracias a su gestión circular de materiales y energía, la reducción de residuos, el control de ruido y la accesibilidad total para personas con discapacidad. Este modelo lo convierte en un referente de eventos responsables en Colombia.

Foto cortesía Vive Claro

Un espacio que impulsa la economía y fortalece la cultura de Bogotá

Más allá del concierto, Vive Claro reafirma su papel como un distrito cultural vital para la ciudad. Cada evento genera más de 5.000 empleos directos e indirectos y activa la economía local a través de proveedores, logística, talento técnico y servicios.

La presentación de Blessd fue el reflejo perfecto de este dinamismo: una ciudad que apoya a sus artistas, un escenario que apuesta por la sostenibilidad y un público que respondió con pasión.

La noche no solo marcó un hito en la carrera del artista, sino que se consolidó como una demostración de cómo Bogotá sigue creciendo como capital del entretenimiento.