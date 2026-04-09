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Blessd lanza su nuevo álbum ‘El mejor hombre del mundo’: su proyecto más ambicioso hasta la fecha

El antioqueño contará con la participación protagónica de Ovy On The Drums, Myke Towers y Crudo Means Raw.

Foto: Cortesía equipo Blessd
Foto: Cortesía equipo Blessd

Noticias RCN

abril 09 de 2026
07:28 p. m.
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En un momento clave de su carrera, el artista colombiano Blessd presenta oficialmente ‘EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO’, su nuevo álbum de estudio. Un proyecto que encapsula su evolución artística, su impacto cultural y su consolidación como una de las figuras más representativas de la nueva generación de la música urbana en Colombia.

Este lanzamiento llega tras un periodo de crecimiento sin precedentes para el artista, marcado por una gira nacional histórica que recorrió múltiples ciudades del país, llevando su música más allá de las principales capitales y conectando con más de 230.000 personas.

Un recorrido que tuvo como punto culminante un show masivo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, su ciudad natal, reafirmando su capacidad de convocatoria y su conexión genuina con el público.

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Tracklist oficial del nuevo álbum

Compuesto por 12 canciones, ‘EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO’ presenta una narrativa que transita entre distintas emociones, experiencias y momentos de la vida.

“Este álbum es muy personal para mí. Es el reflejo de todo lo que he vivido en estos últimos años: lo bueno, lo difícil, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Para mí, ser ‘el mejor hombre del mundo’ no es ser perfecto, es estar en ese proceso, crecer, equivocarse y seguir adelante con más claridad”, comparte Blessd.

El focus track del álbum, “SI LAS PAREDES HABLARAN”, se posiciona como uno de los momentos más poderosos del proyecto, capturando esta evolución desde un lugar más íntimo. La canción construye una narrativa emocional alrededor de los recuerdos que habitan los espacios compartidos, conectando desde la nostalgia y la introspección.

  • “BARRIO ANTIOQUIA 2” – Blessd, Ovy On The Drums
  • “HOLA QUÉ TAL” – Blessd, Ovy On The Drums, Myke Towers
  • “CACHOS” – Blessd, Ovy On The Drums
  • “SI LAS PAREDES HABLARAN” – Blessd, Ovy On The Drums (FOCUS TRACK)
  • “GRACIAS A MI DIOS” – Blessd, Crudo Means Raw
  • “CARDIO” – Blessd, Ovy On The Drums
  • “QUÉ RICO FUERA” – Blessd, Ovy On The Drums
  • “CONTIGO SÍ” – Blessd
  • “AMOR SIN AMOR” – Blessd, Ovy On The Drums
  • “TODO CONTIGO” – Blessd, Ovy On The Drums
  • “EMHDM” – Blessd, Ovy On The Drums
  • “YOGURCITO REMIX” (Ft. Kris R., ROA) – Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L
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Un proyecto consolidado de la mano de Ovy On The Drums

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la participación del reconocido productor Ovy On The Drums, una de las figuras más influyentes en la construcción del sonido urbano latino contemporáneo.

Su presencia en las canciones no solo garantiza un estándar de calidad internacional, sino que también aporta cohesión y una identidad sonora clara al álbum.

La química creativa entre Blessd y Ovy se traduce en un proyecto sólido, versátil y altamente competitivo dentro del panorama global. Esta colaboración reafirma la intención de Blessd de rodearse de talento de primer nivel y continuar elevando su propuesta musical.

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