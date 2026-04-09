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Así será el homenaje a Yeison Jiménez en Manizales 2026: artistas invitados y boletería

Vea todos los detalles del homenaje a Yeison Jiménez en Manizales: artistas invitados, boletería disponible y precios para vivir una noche única de música popular el 25 de abril.

Así será el homenaje a Yeison Jiménez en Manizales 2026: artistas invitados y boletería
Foto: Canal RCN.

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abril 09 de 2026
03:02 p. m.
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Manizales se prepara para una noche muy especial como es el homenaje oficial a Yeison Jiménez.

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El próximo sábado 25 de abril, la Plaza de Toros La Monumental se llenará de música, recuerdos y emociones al ritmo de la música popular.

Artistas que acompañarán el homenaje a Yeison Jiménez

Los fanáticos podrán disfrutar de "El Legado Continúa" con su banda oficial en vivo, acompañados de invitados de lujo como Luis Alfonso, Hebert Vargas y El Andariego.

Este homenaje no solo celebra la trayectoria de Yeison Jiménez, sino que también promete una experiencia única para los amantes del género popular en la capital del eje cafetero.

Boletería y opciones de acceso al homenaje de Yeison Jiménez en Manizales

Las entradas ya están disponibles a través de Latin Boletos y reservas al número 3134216450. Los precios varían según la ubicación y categoría:

  • Palco Alfombra Roja (10 personas) – Disponible 2% – $4.400.000 / $4.950.000
  • Palco Oro (10 personas) – Disponible 1% – $2.970.000 / $3.520.000
  • Palco Plata (10 personas) – Disponible 2% – $2.400.000 / $2.530.000
  • Gradería (admisión general) – Disponible 5% – $105.000.

Algunas categorías, como Palco Diamante y Palco Patrocinadores, ya están agotadas, reflejando la gran expectativa del público.

Manizales se prepara para una celebración de la música popular que promete emociones, nostalgia y alegría. Para quienes quieran vivir de cerca este homenaje a Yeison Jiménez, reservar con anticipación será clave para no quedarse por fuera de esta experiencia única.

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