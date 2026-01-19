Blessd puso fin a los rumores: así anunció que será papá por primera vez

Desde hace varias semanas, se venían presentando rumores alrededor del cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, con relación a la posibilidad de que podrían convertirse en padre próximamente.

Todo surgió a raíz de algunos videos que circularon en redes sociales de su novia, Manuela QM, quien al parecer ya estaría dejando ver que estaba embarazada. Aunque ella no se ha pronunciado públicamente, Blessd ya hizo el anuncio oficial.

Así anunció Blessd que será papá

El cantante nacido en Itagüí publicó en sus redes sociales una foto donde Manuela QM lo está abrazando mientras sostiene en sus manos unas zapatillas para niño y una ecografía, dejando ver por primera vez una foto de su hijo.

"Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo", escribió el artista en una de sus historias de Instagram. Además, destacó que ya están a la espera de tenerlo en sus brazos. "Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando hijo mío".