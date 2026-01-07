CANAL RCN
Tendencias

“Yo no le tengo rencor”: Blessd habla sobre Feid y revela nuevos detalles de su enfrentamiento

El cantante antioqueño reveló mayores detalles sobre el polémico enfrentamiento que tuvo con su colega.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 07 de 2026
07:04 a. m.
Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, ha vuelto a llevarse la atención por parte de miles de internautas al sincerarse en uno de los más recientes lives junto a Westcol y revelar mayores detalles sobre su rivalidad con Feid y cómo fue su último encuentro al grabar su última colaboración.

No obstante, el cantante revivió la contundente polémica que tuvo lugar durante los partidos de la más reciente Copa América que se llevó a cabo en el año 2024, pues algunos fanáticos mostraron su apoyo hacia el intérprete de ‘Alakran’.

Blessd habla sobre Feid con Westcol

El más reciente stream dio inicio por lo que el famoso empresario tuvo la oportunidad de contar con la compañía del cantante. Entre distintos temas de conversación, Westcol decidió romper el silencio y preguntarle sobre la polémica que protagonizó junto a Feid, pues argumentó que nunca le había hecho dicho cuestionamiento y que carecía de los detalles suficientes.

Ante la aparente incomodidad del artista, quien manifestó no querer hablar sobre lo sucedido, su relato empezó a detallar el inicio de los hechos ya que dejó claro que sí hubo una “pelea” junto a su colega.

“Sí hubo un problema, hubo una pelea, un inconveniente. Normal, dos hombres dándose puños…yo no me voy a poner a engañar a nadie. Lo bueno fue que en donde estábamos viendo el partido se podía cerrar y lo cerraron o si no… eso se hubiera filtrado por todos lados”, explicó.

De igual manera, Blessd también explicó algunas de las principales características que lo diferencian de Feid ya que aclaró que se considera como un “pelado de barrio" que con dicho estilo ha cautivado a la mayoría de sus fanáticos.

“Yo no le tengo rencor a nadie…normal. Son muchas cosas las que hay que hablar… yo estoy en lo mío, en mis cosas y ellos están igual. Es una etapa que se cerró”, finalizó.

Blessd revela cómo se grabó la canción '+57'

Por otro lado, el cantante sorprendió al revelar cómo vivió la experiencia de grabar la canción ‘+57’ en compañía de artistas como J Balvin, Karol G, Maluma, Feid, Ryan Castro, DFZM, entre otros compositores.

Según su relato, el primer sentimiento que desarrolló fue impacto al percatarse de la presencia de los colegas con los que iba a compartir trabajo. Así mismo, detalló que para grabar su parte de la colaboración se inspiró en las experiencias que los jóvenes de su barrio viven día a día.

Aunque llegó a sentir intimidación por los artistas con los que trabajó, explicó que el resultado fue el esperado pese a la polémica que se desarrolló en torno a la mención que se hizo hacia las menores de 14 años.

