Blessd se presentará gratis en el Movistar Arena de Bogotá: ¿qué hacer para asistir?

Blessd es considerado como uno de los exponentes del género urbano con mayor relevancia en los años más recientes. Su talento lo ha llevado a realizar importantes colaboraciones con artistas como Maluma, Feid, Ryan Castro y Karol G.

En una nueva oportunidad, el antioqueño sorprendió a su fanaticada al anunciar una nueva presentación que será completamente gratuita para los asistentes.

El intérprete de ‘Oe bebé’ sorprendió a sus seguidores al anunciar, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, que se presentará el 5 de junio en el Movistar Arena de Bogotá, con el objetivo de realizar el lanzamiento oficial de su más reciente álbum ‘Trinidad bendita’.

Por esto, el evento se llevará a cabo por medio de la icónica entrevista del personaje Juanpis González, quien va a dirigir la presentación. Así mismo, el sello discográfico ‘Dímelo Jara’ compartió mayor información del evento, por medio de la cuenta de Instagram, al recalcar que el ingreso al recinto será gratuito, de modo que, los interesados tendrán que hacer una previa inscripción para participar por las entradas.

Por otro lado, la modelo antioqueña, y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, tuvo la oportunidad de dar una entrevista para Dímelo King en donde reveló que podría tener problemas legales si hablaba sobre el cantante Blessd.

La polémica se desató ya que la antioqueña habría hecho declaraciones, en medio del reality, que relacionarían al cantante con su vida sentimental. De esta manera, García detalló que los abogados del artista se contactaron con su equipo de trabajo, por medio de una reclamación, al haber hecho mención de su nombre.

A mí no me interesa hacerle daño a nadie y más ahora que me mandaron documentos en donde no puedo mencionar el nombre, como si yo viviera hablando de él. Son documentos que le llegaron a mi equipo de trabajo y a mí me da risa porque él no es el centro de mi vida, puntualizó la mujer.