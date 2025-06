Maluma revela cuándo podría ser su próximo concierto en Medellín

Maluma ha causado furor entre sus más fieles fanáticos tras haber logrado cumplir algunas de las metas más importantes en su carrera musical, al presentarse en dos de los estadios más importantes del país.

Sin embargo, sus más fieles fans han especulado una pausa musical del antioqueño por lo que decidieron plantear una serie de cuestionamientos para obtener información detallada de lo que sigue para su carrera.

Tras haber dado uno de los conciertos más colosales en el Atanasio Girardot y en el Campín, Maluma culminó su agenda musical del primer semestre del 2025. Por esto, sus seguidores le realizaron diferentes preguntas, por medio de una dinámica en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, una de las respuestas que más llamaron la atención, entre los internautas, correspondió a la posible fecha en la que el intérprete de ‘Borró cassette’ volvería a dar un concierto en su ciudad natal. Ante su respuesta, los internautas manifestaron tener grandes dudas sobre un próximo regreso.

No creo, no creo la verdad. Por eso les dije que no se podían perder ‘Medallo en el mapa’, se los dije. Yo no sé cuándo voy a volver a hacer un concierto en la tierrita… tienen que pasar varios años, recalcó.