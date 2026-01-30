CANAL RCN
Tendencias

“Dejó un hueco”: Blessd y Maluma hablan sobre el legado de Yeison Jiménez

Los antioqueños se sinceraron en sus redes sociales y reaccionaron a una canción del fallecido artista.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 30 de 2026
09:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La partida de Yeison Jiménez se ha convertido en una de las noticias más lamentables para la industria musical del país ya que el cantante, de 34 años, logró convertirse en uno de los referentes más importantes y sobresalientes de la música regional colombiana.

Ante el fatídico accidente que no solo acabó con su vida, sino con la de cinco personas más de su equipo de trabajo, un amplio número de artistas también se tomaron las redes sociales para expresar sus condolencias y exaltar el importante legado que el caldense dejó para todo un género musical.

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche
RELACIONADO

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Maluma y Blessd hablan sobre Yeison Jiménez

El impacto de la muerte de Yeison trascendió los géneros, las culturas y los países, pues hasta cantantes de la talla internacional como Bad Bunny rindieron pequeños homenajes al caldense. Artistas del género urbano también se tomaron sus redes sociales para lamentar la tragedia, pues este fue el caso de Karol G, J Balvin y Ryan Castro, quienes compartieron una sentida imagen del cantante.

No obstante, en una reciente oportunidad, Maluma, quien retomó el contenido en sus redes tras estar ausente en las primeras semanas del año, también tuvo la oportunidad de referirse a la situación.

Durante la celebración por su cumpleaños, el intérprete de ‘Borró cassette’ tuvo un espacio de conversación junto a su colega Blessd. No obstante, en dicho momento sonó la famosa canción ‘Hasta la madre’, colaboración de Jiménez con Pasabordo, por lo que el sentimentalismo invadió a ambos artistas.

Fue así como los antioqueños manifestaron que el caldense había dejado “un hueco” con su ausencia ya que lo llegaron a considerar como el mejor artista del género regional en Colombia.

“Dejó tremendo hueco en la música colombiana… para mí era el mejor y da mucho dolor. Dejó un legado musical muy grande… creamos un tema… yo lo quiero lanzar, pero no es el momento. Lo que diga la familia porque yo no quiero que sea algo interesado. Si el tema sale bien y si no también”, dio a conocer el cantante.

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín
RELACIONADO

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín

Maluma brinda en honor a Yeison Jiménez

Así mismo, uno de los momentos más especiales de la celebración del cantante, en medio de su restaurante en Medellín, fue cuando hizo un especial brindis en honor a Yeison Jiménez al haber solicitado que, desde la consola musical, pusieran una de sus canciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Yeison Jiménez

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín

Conciertos

Rawayana hizo sold out en tiempo récord en Bogotá y anunció segunda fecha

Otras Noticias

Medicamentos

Menor con trasplante de riñón recibió medicamentos vitales tras denuncia de Noticias RCN

Desde octubre la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, no les entregaba los medicamentos clave para salvarle la vida.

Atlético Nacional

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi este 31 de enero en Medellín, en el denominado Partido de la Historia.

La casa de los famosos

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

Conciertos

Colombia vive su mayor auge de eventos en vivo: ojo a las cifras de 2025

Venezuela

Delcy Rodríguez anunció ley de amnistía para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide