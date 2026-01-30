“Dejó un hueco”: Blessd y Maluma hablan sobre el legado de Yeison Jiménez

La partida de Yeison Jiménez se ha convertido en una de las noticias más lamentables para la industria musical del país ya que el cantante, de 34 años, logró convertirse en uno de los referentes más importantes y sobresalientes de la música regional colombiana.

Ante el fatídico accidente que no solo acabó con su vida, sino con la de cinco personas más de su equipo de trabajo, un amplio número de artistas también se tomaron las redes sociales para expresar sus condolencias y exaltar el importante legado que el caldense dejó para todo un género musical.

Maluma y Blessd hablan sobre Yeison Jiménez

El impacto de la muerte de Yeison trascendió los géneros, las culturas y los países, pues hasta cantantes de la talla internacional como Bad Bunny rindieron pequeños homenajes al caldense. Artistas del género urbano también se tomaron sus redes sociales para lamentar la tragedia, pues este fue el caso de Karol G, J Balvin y Ryan Castro, quienes compartieron una sentida imagen del cantante.

No obstante, en una reciente oportunidad, Maluma, quien retomó el contenido en sus redes tras estar ausente en las primeras semanas del año, también tuvo la oportunidad de referirse a la situación.

Durante la celebración por su cumpleaños, el intérprete de ‘Borró cassette’ tuvo un espacio de conversación junto a su colega Blessd. No obstante, en dicho momento sonó la famosa canción ‘Hasta la madre’, colaboración de Jiménez con Pasabordo, por lo que el sentimentalismo invadió a ambos artistas.

Fue así como los antioqueños manifestaron que el caldense había dejado “un hueco” con su ausencia ya que lo llegaron a considerar como el mejor artista del género regional en Colombia.

“Dejó tremendo hueco en la música colombiana… para mí era el mejor y da mucho dolor. Dejó un legado musical muy grande… creamos un tema… yo lo quiero lanzar, pero no es el momento. Lo que diga la familia porque yo no quiero que sea algo interesado. Si el tema sale bien y si no también”, dio a conocer el cantante.

Maluma brinda en honor a Yeison Jiménez

Así mismo, uno de los momentos más especiales de la celebración del cantante, en medio de su restaurante en Medellín, fue cuando hizo un especial brindis en honor a Yeison Jiménez al haber solicitado que, desde la consola musical, pusieran una de sus canciones.