Rawayana hizo sold out en tiempo récord en Bogotá y anunció segunda fecha

Rawayana logró sold out en tiempo récord en Bogotá y anunció una segunda fecha en el Movistar Arena con su gira ¿Dónde es el after? World Tour.

Rawayana, segunda fecha Bogotá
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 30 de 2026
04:13 p. m.
La fiebre por Rawayana se tomó Bogotá. La banda ganadora del GRAMMY y Latin GRAMMY logró un sold out en tiempo récord para su concierto en la capital colombiana y, ante la altísima demanda, confirmó una segunda fecha en el Movistar Arena, desatando aún más emoción entre sus seguidores.

El anuncio ratifica el gran momento que vive la agrupación y el impacto de su nuevo álbum de estudio, ¿Dónde es el after?, uno de los lanzamientos más comentados de la música latina reciente.

Rawayana arrasa en Bogotá con su ¿Dónde es el after? World Tour

El ¿Dónde es el after? World Tour, promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará oficialmente el 17 de abril en Bogotá, ciudad elegida como punto de partida de una gira ambiciosa que recorrerá Latinoamérica y España.

La respuesta del público fue inmediata y las boletas para esa primera fecha se agotaron en pocas horas.

Debido a esto, la banda anunció una nueva presentación el 23 de abril, también en el Movistar Arena, bajo el concepto del “after del after”, una extensión de la fiesta musical que promete repetir —y elevar— la experiencia del show inicial.

La preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval y Dale! será el 2 de febrero, mientras que la venta general arrancará el 4 de febrero, a través de TuBoleta.

Un álbum exitoso y una gira internacional de alto nivel

El tour llega a menos de un mes del lanzamiento de ¿Dónde es el after?, un ambicioso álbum de 23 canciones que propone un viaje sensorial y creativo. La producción debutó en el puesto #2 del Top Albums Debut Global de Spotify y fue #1 en Estados Unidos, confirmando el alcance internacional del grupo.

Canciones como “La noche que no había Uber” y “Reyimiller” marcaron su debut en plataformas de prestigio como Gallery Sessions y COLORS. Además, el disco incluye colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, Elena Rose, Carín León, Grupo Frontera y Jowell & Randy, entre otros.

Tras Bogotá, Rawayana llevará su música a ciudades de España, México, Centroamérica y Sudamérica, consolidando su lugar como una de las bandas más innovadoras y consistentes de la escena latina actual. El sold out en Bogotá no solo confirma su crecimiento, sino también la conexión profunda que han construido con el público colombiano.

