CANAL RCN
Deportes

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi este 31 de enero en Medellín, en el denominado Partido de la Historia.

Atlético Nacional vs. Inter de Miami
Foto: Atlético Nacional e ínter de Miami

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional recibirá este sábado 31 de enero a Inter Miami, equipo en el que milita la gran figura del fútbol mundial, Lionel Messi. El compromiso se disputará en el Estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p. m., (hora colombiana) y será transmitido por el Canal RCN.

Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional
RELACIONADO

Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional

Para el conjunto verdolaga, este encuentro aparece como una oportunidad clave para seguir tomando ritmo en el inicio de la temporada oficial, luego de haber disputado solo un partido en el FPC ante Boyacá Chicó.

Nacional afina detalles para un duelo histórico

El equipo dirigido por Diego Arias continúa su proceso de consolidación y el duelo ante Inter Miami servirá como una prueba de alto nivel internacional.

Con ese objetivo, el técnico decidió convocar a sus mejores futbolistas, incluyendo el regreso de Alfredo Morelos, quien vuelve a la lista tras ser oficializado como refuerzo.

Atlético Nacional repatriaría a multicampeón con pasado en Selección Colombia
RELACIONADO

Atlético Nacional repatriaría a multicampeón con pasado en Selección Colombia

La principal baja para este compromiso es Matheus Uribe, quien no fue tenido en cuenta por molestias físicas y fue preservado pensando en el calendario local.

Lista de convocados de Atlético Nacional vs. Inter Miami

Arqueros:

  • David Ospina
  • Cataño
  • Harlen Castillo

Defensores:

  • César Haydar
  • Andrés Román
  • William Tesillo
  • Miltón Casco
  • Samuel Velásquez
  • Martínez
  • Simón García
  • R. García

Mediocampistas:

  • Edwin Cardona
  • Juan Rengifo
  • Jorman Campuzano
  • Matías Lozano
  • Juan Bauzá
  • Elkin Rivero
  • Juan Zapata
  • Ríos

Delanteros:

  • Eduard Bello
  • Dayron Asprilla
  • Alfredo Morelos
  • Nicolás Rodríguez
  • Moreno
  • Andrés Sarmiento.

Del lado visitante, Inter Miami llega con varias novedades. Figuras como Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron fin a sus carreras, mientras que el club renovó el contrato de Luis Suárez hasta 2030 y sumó refuerzos como Dayne St. Clair y Sergio Reguilón.

Confirman el artista que cantará en el partido de Lionel Messi en Medellín
RELACIONADO

Confirman el artista que cantará en el partido de Lionel Messi en Medellín

Se espera que Lionel Messi arranque como titular en el denominado “Partido de la Historia”, un evento que ha generado enorme expectativa y que marcará su primer juego oficial en Colombia con la camiseta del Inter Miami.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Así llegó el 'Chicho' Arango a Medellín: se acerca el anuncio oficial con Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga

Cánticos, banderas y bengalas: el conmovedor adiós a Camilo Rojas Rey en Bucaramanga

Luis Suárez

Luis Javier Suárez reveló dónde está su corazón futbolístico: "no le cierro la puerta"

Otras Noticias

Corte Constitucional

Emergencia Económica: Corte Constitucional estudiará pruebas y definirá en dos meses el futuro del decreto

Por ahora, todas las pruebas con las que el alto tribunal decidirá el futuro del decreto serán estudiadas.

La casa de los famosos

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

Pese a que el sonambulismo no requiere de tratamientos, este se puede relacionar a otros trastornos del sueño.

Conciertos

Colombia vive su mayor auge de eventos en vivo: ojo a las cifras de 2025

La casa de los famosos

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Venezuela

Delcy Rodríguez anunció ley de amnistía para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide