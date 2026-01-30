Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Atlético Nacional recibirá este sábado 31 de enero a Inter Miami, equipo en el que milita la gran figura del fútbol mundial, Lionel Messi. El compromiso se disputará en el Estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p. m., (hora colombiana) y será transmitido por el Canal RCN.

Para el conjunto verdolaga, este encuentro aparece como una oportunidad clave para seguir tomando ritmo en el inicio de la temporada oficial, luego de haber disputado solo un partido en el FPC ante Boyacá Chicó.

Nacional afina detalles para un duelo histórico

El equipo dirigido por Diego Arias continúa su proceso de consolidación y el duelo ante Inter Miami servirá como una prueba de alto nivel internacional.

Con ese objetivo, el técnico decidió convocar a sus mejores futbolistas, incluyendo el regreso de Alfredo Morelos, quien vuelve a la lista tras ser oficializado como refuerzo.

La principal baja para este compromiso es Matheus Uribe, quien no fue tenido en cuenta por molestias físicas y fue preservado pensando en el calendario local.

Lista de convocados de Atlético Nacional vs. Inter Miami

Arqueros:

David Ospina

Cataño

Harlen Castillo

Defensores:

César Haydar

Andrés Román

William Tesillo

Miltón Casco

Samuel Velásquez

Martínez

Simón García

R. García

Mediocampistas:

Edwin Cardona

Juan Rengifo

Jorman Campuzano

Matías Lozano

Juan Bauzá

Elkin Rivero

Juan Zapata

Ríos

Delanteros:

Eduard Bello

Dayron Asprilla

Alfredo Morelos

Nicolás Rodríguez

Moreno

Andrés Sarmiento.

Del lado visitante, Inter Miami llega con varias novedades. Figuras como Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron fin a sus carreras, mientras que el club renovó el contrato de Luis Suárez hasta 2030 y sumó refuerzos como Dayne St. Clair y Sergio Reguilón.

Se espera que Lionel Messi arranque como titular en el denominado “Partido de la Historia”, un evento que ha generado enorme expectativa y que marcará su primer juego oficial en Colombia con la camiseta del Inter Miami.