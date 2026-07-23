Insultaron al hijo de J Balvin en la final del Mundial: Valentina Ferrer reveló el altercado

La final de la Copa del Mundo 2026 dejó una experiencia que Valentina Ferrer y J Balvin difícilmente olvidarán. La modelo argentina contó que vivió un momento de tensión en la gran final del Mundial junto a su hijo, Río, cuando un aficionado reaccionó de forma agresiva contra el menor.

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Según explicó, todo ocurrió después de uno de los goles del encuentro entre Argentina y España. El niño expresó su deseo de que la Selección Argentina ganara el partido y, en ese momento, un hombre que se encontraba cerca respondió con insultos y gestos ofensivos dirigidos directamente hacia él.

Un señor de 1.90 se dio la vuelta y le hizo a Río ‘fuck you y loser’. Yo no les puedo explicar cómo me puse, o sea, si tenía el mate en las manos se lo reventaba en la cabeza, menos mal que no lo tenía… Yo dije: ‘Chao, chao. Esto se va a la mierda’. Yo lo he empezado a reputear y la gente se empezó a dar vuelta, y cuando se empiezan a dar vuelta, yo empecé: ‘Con mi hijo no', expresó.

La pareja de J Balvin aseguró que la escena la hizo perder la calma y que no dudó en enfrentar al aficionado. Durante su relato admitió que sintió una profunda indignación al ver que el blanco de los insultos era su hijo y no un adulto que pudiera responder por sí mismo.

Es un partido de fútbol. Putéame a mí, me la banco, pero a mi hijo no (…) Lo iba a matar. Luego lo empezaron a correr, José en ese momento no estaba, porque había mucho sol y se había ido para atrás. Yo nunca había ido a la cancha con mi hijo”.

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"Con mi hijo no", recordó al explicar la forma en que reaccionó frente al incidente.

¿Cómo reaccionó el hijo de J Balvin después del incidente en la final del Mundial?

Más allá de la discusión que se generó en las tribunas, Valentina Ferrer confesó que lo que más le preocupó fue la reacción de Río. Contó que el niño no entendía por qué un desconocido le había hecho gestos ofensivos ni por qué había sido tratado de esa manera durante un evento deportivo.

Riri quedó traumado mal… Me decía: ‘¿Por qué me hizo con el dedo malo?’. Encima no era de ninguno de los países que jugaba.

La modelo explicó que el pequeño quedó afectado por la situación y posteriormente le preguntó por qué aquel hombre le había mostrado una seña ofensiva. Según relató, ese fue el momento en el que comprendió el impacto emocional que había tenido el episodio.

También señaló que el padre del menor, el cantante colombiano J Balvin, no presenció el altercado porque en ese instante se encontraba en otra zona del estadio.

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Las declaraciones de Ferrer rápidamente se viralizaron en las redes sociales sobre el comportamiento de algunos aficionados en los escenarios deportivos, especialmente cuando hay niños presentes.