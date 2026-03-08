"Nunca se había visto": impactante predicción de Mhoni Vidente para agosto
La reconocida vidente analizó el clima que se podría presentar en el nuevo mes.
Noticias RCN
04:53 p. m.
Debido al inicio de un nuevo mes del 2026, Mhoni Vidente analizó sus cartas y reveló algunas predicciones.
La reconocida astróloga radicada en México analizó algunos factores climáticos y aseguró que se podría presentar una situación que no se ha visto antes.
¿Qué fue lo que dijo exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Esta fue la predicción de Mhoni Vidente para agosto de 2026
De acuerdo con Mhoni Vidente, en agosto se presentarán fuertes olas de calor, principalmente en Estados Unidos, México y Europa.
"Definitivamente va a ser un mes fuerte en cuestiones de calor. La temporada de la canícula en México, Estados Unidos y Europa va a ser agobiante. Habrá 48 grados, 50 y lo que nunca se había visto, se va a empezar a ver", afirmó Mhoni Vidente.
"Se presentarán tormentas de granizo cayendo como si fueran hielo. En menos de 24 horas, podría pasar de hacer una gran temperatura de calor a sentirse prácticamente como si se estuviera en cero grados. Lo que nunca se había visto en el mes de agosto, se empezará a ver. Así que el clima será detonante", añadió la famosa astróloga.
¿Qué más dijo Mhoni Vidente en su último análisis?
En su lectura de cartas, Mhoni Vidente también se concentró en factores políticos e indicó que no existe ningún riesgo para que Donald Trump deje de ser el mandatario de Estados Unidos.
"Si tú estás esperando que Donald Trump pierda en noviembre, estás muy equivocado y esperando cosas en vano", dijo
"Definitivamente, Donald Trump trae todavía más estrategias debajo de la manga junto con grandes personajes que le están ayudando, como Marco Rubio y Elon Musk, que se le volvió a juntar", concluyó Mhoni Vidente.