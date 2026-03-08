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Verónica Alcocer rompe el silencio tras explosivos audios que la pusieron en el ojo del huracán

Alcocer aseguró estar a disposición de las autoridades para esclarecer los señalamientos.

Foto: X @Veronicalcocerg

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 03 de 2026
05:08 p. m.
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A menos de una semana para que culmine el gobierno del presidente Gustavo Petro, la revista Semana reveló unos audios que destaparían otro escándalo en el que se menciona a Verónica Alcocer.

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Los audios corresponden a Eva Ferrer, exconsejera para la Niñez y quien ha sido cercana a Alcocer. Por un lado, habló del empresario catalán Manuel Grau, quien supuestamente le habría dado dos millones de euros a la campaña en 2022.

Los polémicos audios de Eva Ferrer

En varias ocasiones, la española habló de altas sumas de dinero en efectivo guardado en cajas y bolsas; sumado a supuestos testaferros y una red de intermediarios para la administración de bienes. Inclusive, contó que hubo mil millones de pesos que desaparecieron.

Ferrer expuso que cuando se dio cuenta de esta clase de situaciones, las cuales calificó como una ‘banda de criminales’, recibió amenazas por las críticas que puso sobre la mesa.

Tal y como dijo Angie Rodríguez en entrevista con Noticias RCN, la exconsejera afirmó que en el gobierno ha habido bodegas, lo que se traduce en grupos en canales digitales enfocados en dirigir la conversación hacia ciertos temas y generar campañas en contra de determinados grupos. Esto, con una presunta financiación estatal.

Por último, hizo referencia al supuesto estilo de vida de la primera dama afuera de Colombia, con gastos mensuales que podrían llegar a los 50 mil euros.

¿Qué responde Alcocer?

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Alcocer le envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que manifestó su intención de colaborar con la justicia.

“En reiteradas ocasiones he sostenido de manera pública que ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares”, declaró.

Aseguró que terceros están invocando indebidamente su nombre o generando supuestas cercanías con fines negativos: “Mi confianza en que el esclarecimiento de estos hechos se realizará con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas, valoradas de manera objetiva, integral e imparcial”.

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