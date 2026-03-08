VIDEO: se revelaron las FUERTES palabras que Leandro Paredes le dijo a Wilmar Roldán en el cruce cara a cara

El jueves 30 de agosto, en Chile, Boca Juniors jugó vs. O'Higgins el partido de vuelta correspondiente al 'play-off' de la Copa Sudamericana.

Los argentinos, que habían ganado 1-0 en La Bombonera, cayeron por ese mismo marcador y tuvieron que definir su clasificación por penales.

Sin embargo, antes de ese desenlace, Leandro Paredes tuvo un fuerte cruce cara a cara con el árbitro Wilmar Roldán, que impartió justicia en ese juego, y hubo hasta empujones.

Por lo tanto, en las redes sociales se reveló un video en el que salió a la luz todo lo que se dijeron el colombiano y el volante que hace parte de la Selección Argentina.

En video: estas fueron las fuertes palabras que Leandro Paredes le dijo a Wilmar Roldán

En el minuto 67, Wilmar Roldán pitó una falta a favor de O'Higgins y Leandro Paredes se le acercó de inmediato para protestarle.

En medio de esa situación, el árbitro empujó al mediocampista y el diálogo que tuvieron fue el siguiente:

Paredes: si se lo lleva por delante.

Wilmar Roldán: no me toques.

Paredes: solo porque te crees vivo, ¿no? Dale, dale, dale, cag***.

Wilmar Roldán: ¿Quién te crees? A mí no me toques.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors por Copa Sudamericana?

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors jugará vs. Deportivo Recoleta de Paraguay.

El partido de ida será el martes 11 de agosto, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en La Bombonera.

Mientras tanto, la vuelta será el 18 de agosto, también a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en Asunción.

En la fase de grupos, Deportivo Recoleta hizo parte del grupo D junto a Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, y quedó en el primer lugar tras sumar 8 puntos (un partido ganado y cinco empatados).