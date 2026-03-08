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VIDEO: se revelaron las FUERTES palabras que Leandro Paredes le dijo a Wilmar Roldán en el cruce cara a cara

El árbitro colombiano empujó al volante argentino en el partido de vuelta entre Boca Juniors y O'Higgins.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
05:25 p. m.
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El jueves 30 de agosto, en Chile, Boca Juniors jugó vs. O'Higgins el partido de vuelta correspondiente al 'play-off' de la Copa Sudamericana.

Los argentinos, que habían ganado 1-0 en La Bombonera, cayeron por ese mismo marcador y tuvieron que definir su clasificación por penales.

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Sin embargo, antes de ese desenlace, Leandro Paredes tuvo un fuerte cruce cara a cara con el árbitro Wilmar Roldán, que impartió justicia en ese juego, y hubo hasta empujones.

Por lo tanto, en las redes sociales se reveló un video en el que salió a la luz todo lo que se dijeron el colombiano y el volante que hace parte de la Selección Argentina.

En video: estas fueron las fuertes palabras que Leandro Paredes le dijo a Wilmar Roldán

En el minuto 67, Wilmar Roldán pitó una falta a favor de O'Higgins y Leandro Paredes se le acercó de inmediato para protestarle.

En medio de esa situación, el árbitro empujó al mediocampista y el diálogo que tuvieron fue el siguiente:

  • Paredes: si se lo lleva por delante.
  • Wilmar Roldán: no me toques.
  • Paredes: solo porque te crees vivo, ¿no? Dale, dale, dale, cag***.
  • Wilmar Roldán: ¿Quién te crees? A mí no me toques.

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El partido de ida será el martes 11 de agosto, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en La Bombonera.

Mientras tanto, la vuelta será el 18 de agosto, también a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en Asunción.

En la fase de grupos, Deportivo Recoleta hizo parte del grupo D junto a Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, y quedó en el primer lugar tras sumar 8 puntos (un partido ganado y cinco empatados).

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