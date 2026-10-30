Habilitan nuevas boletas para concierto de Ryan Castro en El Campín

El concierto de Ryan Castro en Bogotá es uno de los eventos más esperados de Halloween.

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Aunque las entradas se agotaron pocas horas después de salir a la venta, los seguidores del artista tienen una nueva oportunidad para asistir al espectáculo que se realizará este sábado 31 de octubre en el estadio El Campín.

Liberan nuevas boletas para el concierto de Ryan Castro en El Campín

A pocas horas del espectáculo, se conoció que un importante remanente de entradas fue destinado nuevamente a la venta, una noticia que genera expectativa entre quienes no alcanzaron a comprar sus boletas durante las primeras etapas de comercialización.

La posibilidad de conseguir estos últimos ingresos llega después de que el cantante anunciara el sold out de su presentación, denominada Awooween, con la que celebrará Halloween en la capital colombiana.

El evento contará con un montaje de 360 grados, luces, bailarines y una puesta en escena especialmente diseñada para esta celebración.

¿Cuánto cuestan las nuevas boletas para Ryan Castro en Bogotá?

De acuerdo con la información publicada por Tuboleta, estos son los precios oficiales de las localidades, con el servicio incluido:

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Gramilla VIP Awooween: $521.800.

Occidental Alta Sankaween: $510.200.

Occidental Baja Sankaween: $556.600.

Oriental Alta Richyween: $389.600.

Oriental Baja Richyween: $487.000.

Los interesados pueden consultar la disponibilidad en la página oficial de Tuboleta, donde aparecen habilitadas las opciones de compra.

También podrían liberarse entradas adicionales en taquilla, dependiendo de las decisiones de la organización y del aforo disponible.

La presentación principal está programada para las 8:00 de la noche, mientras que la apertura de puertas será desde las 5:00 p. m.

Los asistentes deberán tener en cuenta que las localidades generales son exclusivamente para mayores de 18 años, con excepción de la zona Awoofamily, destinada a menores desde los 14 años acompañados por un adulto responsable.

La recomendación es verificar los cupos directamente en los canales autorizados, pues las entradas están sujetas a disponibilidad y podrían agotarse nuevamente.