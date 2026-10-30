Capturan a tres hombres y una mujer que suplantaron agentes de la Sijín para robar una vivienda en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad dejó al descubierto una nueva estrategia que usan los criminales para robar a los ciudadanos. El más reciente caso ocurrió en el barrio San Marcos en la localidad de Engativá e implicó a cuatro personas que fueron capturadas por las autoridades.

Se trata de tres hombres y una mujer que se hicieron pasar por agentes de la Policía Nacional para ingresar a viviendas y cometer hurtos.

Se hicieron pasar por falsos policías para robar una vivienda

Los presuntos delincuentes habrían llegado a la residencia identificándose como agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con el pretexto de que debían realizar una llamada telefónica. Una vez dentro de la vivienda, procedieron a hurtar objetos de valor.

Información conocida sobre el caso reveló que durante el supuesto operativo realizaron tocamientos abusivos a una de las víctimas e hirieron con arma blanca a otra persona que se encontraba en el lugar.

Tras cometer el delito, los sospechosos huyeron del lugar en una camioneta. Las víctimas reportaron inmediatamente el incidente a las autoridades, quienes activaron el plan candado en la zona.

El teniente coronel Daniel Lozano, comandante de la estación de Policía de Engativá aseguró que mediante el sistema de rastreo GPS de uno de los teléfonos hurtados, los uniformados lograron interceptar el vehículo en la localidad de Teusaquillo, a varios kilómetros del lugar del robo.

Lo que más sorprendió a las autoridades fue el extenso historial criminal de los capturados. En conjunto, los cuatro detenidos registran más de 44 anotaciones judiciales por diversos delitos. Adicionalmente, uno de ellos tenía una medida de detención domiciliaria vigente por hurto.

Tras ser presentados ante un juez de garantías, tres de los cuatro capturados fueron enviados a prisión, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades de Bogotá hicieron un llamado a la ciudadanía para que verifiquen la identidad de cualquier persona que se presente como funcionario policial en sus viviendas, recordando que pueden solicitar la confirmación de la identidad mediante las líneas oficiales de la institución.