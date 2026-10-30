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Komanche presentía su muerte: el streamer habló de sus últimos días en un video viral

Komanche expresó que sentía cerca su muerte y este video se hizo viral.

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Foto: Captura de pantalla YouTube Komanche

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
06:44 a. m.
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Un fragmento de una de las últimas transmisiones de El Komanche se viralizó después de la muerte del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, quien fue hallado sin vida el 25 de octubre de 2026 en Monterrey, México. En el video, el creador de contenido habló sobre el temor de morir pronto y dejó sorprendidos a sus seguidores.

¿Qué dijo El Komanche sobre su muerte en una transmisión?

En el fragmento que comenzó a circular en redes sociales, el streamer compartió una reflexión que hoy ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores.

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Durante la transmisión, Gómez manifestó que tenía el presentimiento de que moriría pronto. Incluso mencionó que temía que pudiera tratarse de un problema cardíaco y aseguró que sentía estar atravesando sus últimos días.

Saben qué siento últimamente... Presiento la muerte, siento que yo me voy a morir pronto. En un accidente no, un paro cardíaco o algo así. Siento que ya estoy en mis últimos días.

Sus palabras adquirieron otro significado después de conocerse su fallecimiento. Por eso, miles de usuarios han compartido el video y han expresado su tristeza al recordar aquella conversación.

El registro se suma a otros contenidos de sus últimos días que también han llamado la atención de la comunidad digital. Entre ellos está una publicación del 19 de octubre en la que escribió: «Los días simplemente no mejoran», mensaje que volvió a difundirse ampliamente tras conocerse la noticia.

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El streamer había pedido explícitamente que no le hicieran un velorio católico tradicional con rezos y llantos. En su lugar, pidió que pusieran música de Bad Bunny, que hubiera su comida favorita (pizza) y que los asistentes se vistieran de blanco para ayudar a que su alma ascendiera, concibiendo el momento como una fiesta de despedida.

¿Qué se sabe sobre la muerte del streamer salvadoreño?

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, el domingo 25 de octubre. Tenía 30 años y era reconocido por sus transmisiones de videojuegos y su participación en proyectos digitales junto a otros creadores de contenido.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigó el caso y, tras los análisis forenses, confirmó que se trató de un suicidio. El fiscal estatal, Javier Flores Saldívar, señaló que no se encontraron indicios de violencia en el inmueble y que el dictamen de autopsia permitió establecer la causa del fallecimiento.

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La noticia generó conmoción entre seguidores y otros integrantes de la comunidad de streamers, quienes recordaron su trayectoria y compartieron mensajes de despedida.

Komanche también había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental en años anteriores.

El video continúa circulando en plataformas digitales y ha reabierto la conversación sobre la importancia de escuchar y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

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