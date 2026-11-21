Hay una buena noticia para los ciudadanos capitalinos que tengan multas pendientes con la ciudad en temas de convivencia; la Alcaldía de Bogotá junto con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia informaron que ofrecerán hasta un 60% de descuento en los intereses para los comparendos pendientes.

Según información oficial brindada por la entidad, los ciudadanos pueden consultar cuántos comparendos tiene pendientes por pagar a través de la plataforma virtual LICO (Liquidador de Comparendos); solo basta con poner el número de cédula para consultar la información.

Así puede aplicar a los descuentos ofrecidos por la alcaldía

En el marco de diferentes medidas aprobadas por la Administración Distrital, se otorgaron una serie de "alivios tributarios y no tributarios para quienes tienen alguna deuda con la ciudad" y podrán recibir un descuento de hasta el 60% en los intereses de las deudas por multas de convivencia.

Para acceder al beneficio económico, los interesados deberán, en primera instancia, pagar el total del capital de la multa y solo el 40% de los intereses acumulados hasta la fecha; el plazo máximo para hacer este proceso es el 21 de diciembre de 2026, y de no hacer el pago correspondiente antes de la fecha, deberá pagar el total de la multa junto con todos los intereses acumulados.

En la plataforma virtual LICO, además de consultar si tiene comparendos pendientes, podrá pagarlos por medio de PSE.

Comportamientos que pueden ocasionar multas por convivencia

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia informa cuáles son algunos de los comportamientos que le pueden generar al ciudadano una multa por convivencia: colarse en el sistema de transporte masivo, portar un arma cortopunzante, botar escombros en espacio público o no recoger las necesidades de la mascota son algunos de los causantes de la imposición de un comparendo.