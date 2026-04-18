Olimpiadas de Tecnología 2026: inscripciones abiertas para niños y jóvenes

La iniciativa busca fortalecer habilidades como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.

abril 18 de 2026
07:30 a. m.
Se abrieron las inscripciones para la quinta edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competencia online y gratuita que invita a niños y adolescentes de entre 7 y 16 años a convertirse en creadores digitales.

La nueva tendencia que está cambiando la estética de los labios en mujeres y hombres

“Se busca campeón olímpico: vuelven las Olimpiadas de Tecnología que premian a los futuros genios digitales”, señala la convocatoria.

La iniciativa, organizada por la NTT Data Foundation, combina entrenamiento y competencia para fortalecer habilidades como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.

Los participantes recibirán acompañamiento de voluntarios de la compañía para diseñar y programar proyectos como videojuegos y animaciones, con el objetivo de pasar de ser consumidores a creadores de tecnología.

Navegación cuántica en trenes: la tecnología que busca reemplazar el GPS

Historias que inspiran y transforman

En ediciones anteriores, jóvenes de distintos países han desarrollado proyectos con impacto social. Victoria, una adolescente asturiana con autismo, creó un videojuego que visibiliza sus desafíos cotidianos y promueve la empatía.

Leo, desde Aragón, diseñó una propuesta para facilitar el acceso al transporte público, mientras que Carolina, de Madrid, presentó un videojuego enfocado en la integración y la prevención del bullying escolar.

Inteligencia artificial impulsa los fraudes: 40% de colombianos no identifica sitios falsos

Una competencia global con final internacional

Las Olimpiadas se desarrollan en cinco idiomas y reúnen participantes de Europa y América Latina. Cada concursante deberá identificar un problema de su entorno y proponer una solución tecnológica. Los ganadores por país y categoría competirán en la final internacional prevista para septiembre de 2026.

Los premios incluyen tabletas y dispositivos tecnológicos, además de reconocimientos especiales para los profesores que acompañen activamente el proceso. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 24 de abril de 2026 en el portal oficial de NTT Data Foundation Colombia.

