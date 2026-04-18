Olimpiadas de Tecnología 2026: inscripciones abiertas para niños y jóvenes
07:30 a. m.
Se abrieron las inscripciones para la quinta edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competencia online y gratuita que invita a niños y adolescentes de entre 7 y 16 años a convertirse en creadores digitales.
“Se busca campeón olímpico: vuelven las Olimpiadas de Tecnología que premian a los futuros genios digitales”, señala la convocatoria.
La iniciativa, organizada por la NTT Data Foundation, combina entrenamiento y competencia para fortalecer habilidades como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.
Los participantes recibirán acompañamiento de voluntarios de la compañía para diseñar y programar proyectos como videojuegos y animaciones, con el objetivo de pasar de ser consumidores a creadores de tecnología.
Historias que inspiran y transforman
En ediciones anteriores, jóvenes de distintos países han desarrollado proyectos con impacto social. Victoria, una adolescente asturiana con autismo, creó un videojuego que visibiliza sus desafíos cotidianos y promueve la empatía.
Leo, desde Aragón, diseñó una propuesta para facilitar el acceso al transporte público, mientras que Carolina, de Madrid, presentó un videojuego enfocado en la integración y la prevención del bullying escolar.
Una competencia global con final internacional
Las Olimpiadas se desarrollan en cinco idiomas y reúnen participantes de Europa y América Latina. Cada concursante deberá identificar un problema de su entorno y proponer una solución tecnológica. Los ganadores por país y categoría competirán en la final internacional prevista para septiembre de 2026.
Los premios incluyen tabletas y dispositivos tecnológicos, además de reconocimientos especiales para los profesores que acompañen activamente el proceso. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 24 de abril de 2026 en el portal oficial de NTT Data Foundation Colombia.