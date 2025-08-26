CANAL RCN
Tendencias

Un perro atacó el rostro de Melissa Gate: el momento quedó registrado en video

Melissa Gate, exparticipante de La Casa de los Famosos sufrió un ataque por parte de un perro en un evento. Vea el video.

Melissa Gate mordida por un perro video
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
01:08 p. m.
Una situación de pánico y angustia vivió la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate, quien sufrió un inesperado ataque de un perro en su rostro durante un evento público de adopción en el que participaba.

El video del ataque del perro a Melissa Gate se viralizó, mostrando el momento exacto en que el animal, aparentemente estresado por el ambiente, reaccionó de forma inesperada.

Perro mordió a Melissa Gate y el video se viralizó

En un evento, Melissa Gate se acercó para acariciarlo. En un instante, el perro se sintió invadido y, en un acto de defensa, la mordió en la cara, lo que generó gritos y preocupación entre los asistentes.

La persona que estaba grabando el momento reaccionó de inmediato, retirando el foco de la cámara para no exponer la reacción de la influencer.

El audio del video, sin embargo, captó a Melissa Gate pidiendo que detuvieran la grabación, y se le escuchó decir que entendía la reacción del animal, lo que sorprendió a sus seguidores por su empatía.

Ataque a Melissa Gate por un perro en medio de un evento

El ataque perro Melissa Gate ha generado una oleada de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su preocupación por el estado de la influencer.

Muchos han señalado que, si bien la intención es noble, el estrés al que se someten los animales en estos lugares, rodeados de gente y ruido, puede ser un detonante para reacciones agresivas.

El incidente es un recordatorio de que, incluso en un ambiente controlado, la interacción con animales de los que se desconoce su nivel de socialización debe ser manejada con extrema precaución.

A pesar del susto, la serenidad de Melissa Gate en el video fue elogiada, ya que demostró una comprensión de la situación, poniendo la integridad del animal por encima de su propio susto.

