Insólito: bebé en Colombia habría sido registrada con el nombre de Chat Yipití

En Cereté, Córdoba, una historia insólita ha captado la atención del país, pues un bebé habría sido registrado oficialmente con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, evocando directamente a la era digital ya la inteligencia artificial.

El hecho se produjo habría el pasado 15 de agosto, cuando la niña fue inscrita en la registraduría municipal alrededor de las 9:15 pm, según cuentan medios locales.

Un nombre con sello digital

El nombre elegido por los padres rápidamente desató la curiosidad en redes sociales, emisoras locales y grupos de WhatsApp, pues suena muy similar a “Chat GPT”, el sistema de inteligencia artificial más popular del momento.

Para algunos, se trata de un gesto creativo y original; para otros, un exceso que podría marcar la vida de la menor con burlas o dificultades.

En todo caso, el caso de Chat Yipiti refleja la influencia que las tendencias tecnológicas están teniendo en la vida cotidiana, incluso en decisiones tan íntimas como el nombre de un hijo. De ser cierto, sería la única persona en Colombia registrada bajo esa denominación.

Debate por nombres inusuales en Colombia

El país no es ajeno a la creatividad en los registros civiles. En años anteriores, la Registraduría Nacional ha revelado casos de nombres poco comunes como Arte, Tea, Ebenezer, Gaspar o Mafalda.

Sin embargo, también ha vetado algunos que atentan contra la dignidad del menor o que podrían generar matoneo, como Miperro, Satanás o Warnerbro.