¿Cédula digital tiene fecha de vencimiento en Colombia? Esto dice la Registraduría Nacional

La cédula digital en Colombia es el documento de identificación que implementó la Registraduría Nacional del Estado Civil para los ciudadanos colombianos desde finales de 2020.

Para muchos ciudadanos, una de las preguntas más recurrentes es si este nuevo documento tiene una fecha de caducidad, pues en la mayoría se piensa que este no tiene una fecha límite, tal cual como ocurre con el documento físico.

Registraduría advierte sobre cada cuánto hay que renovar la cédula digital

La cédula digital, a diferencia de la física, tiene una vigencia de 10 años. Este plazo de vencimiento se da por razones de seguridad y confiabilidad inherentes a la tecnología en la que se basa el documento. La Registraduría ha explicado que el documento digital utiliza mecanismos de seguridad que se apoyan en la biometría, es decir, la identificación a través de características físicas únicas de cada individuo, como las huellas dactilares y el reconocimiento facial.

Con el paso del tiempo, estos datos biométricos pueden sufrir cambios morfológicos que podrían afectar la precisión de los procesos de autenticación, haciendo necesaria su actualización.

Esta actualización periódica garantiza que el documento siga siendo una herramienta segura y eficaz para la identificación y la prevención de la suplantación de identidad.

Al igual que el pasaporte, cuya vigencia también es de 10 años, la cédula digital requiere una renovación para asegurar que los datos biométricos del titular se mantengan al día.

Así puede renovar la cédula digital en Colombia

Si usted ya es portador de la cédula digital, deberá estar atento a la fecha de vencimiento que se encuentra en el documento físico en policarbonato que acompaña la versión digital. A medida que se acerque el final de los 10 años de vigencia, será necesario iniciar el trámite de renovación, que es similar al proceso de solicitud de un duplicado.

Para renovarla, el ciudadano debe realizar el pago del trámite, cuyo costo para 2025 es de $72.450, según la información más reciente de la Registraduría.

Este valor aplica para los trámites de duplicado y renovación, mientras que para los jóvenes que la solicitan por primera vez (al cumplir 18 años), el documento sigue siendo gratuito. El pago se puede realizar a través de la plataforma PSE en la página web de la Registraduría o en puntos autorizados.

Una vez realizado el pago, el siguiente paso es acercarse a una sede de la Registraduría para la toma de una nueva fotografía y la captura de las huellas dactilares y la firma. Este proceso permite actualizar los datos biométricos del titular y generar un nuevo documento con una nueva vigencia.

Es importante recordar que, para este trámite, no es necesario agendar cita previa y la atención se realiza por orden de llegada.