¿Britney Spears abortó un bebé de Justin Timberlake? Estas serían las confesiones de la artista

La cantante y actriz estadounidense Britney Spears ha sido uno de los temas más hablados durante los últimos días, debido a su reciente separación con el modelo Sam Asghari por una presunta infidelidad. Sin embargo, esta no es la primera ocasión que las relaciones sentimentales de la vocalista generan controversia.

La intérprete de 'Toxic' ha sorprendido al revelar en su nuevo libro de memorias, titulado 'The Woman in Me', que tuvo un aborto durante su relación con el también cantante Justin Timberlake. La noticia ha generado gran revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de la 'princesa del pop'.

La confesión de Britney

El libro de memorias, que será publicado el 24 de octubre a través de Gallery Books, revela los detalles íntimos de la vida de Britney Spears y la relación que tuvo con Timberlake en los años 90. En esta obra Spears confiesa que quedó embarazada de Timberlake, pero que decidió interrumpir el embarazo.

Según las declaraciones de la cantante en el texto, el embarazo fue una sorpresa pero no consideró que fuera una tragedia. La artista asegura en sus memorias que siempre esperó tener una familia con Justin Timberlake, pero que el cantante no estaba preparado para ser padre en ese momento y expresó su descontento ante la noticia.

Le puede interesar: Shakira viaja a Colombia de urgencia por estado de salud de sus padres: esto se sabe

La polémica también se enciende porque cuando la intérprete de 'Oops, i did it again' estaba en la cumbre de su carrera musical, sufrió varios problemas relacionados con su maternidad, su vida a morosa y los líos legales con sus padres. Internautas consideran que los medios de comunicación tuvieron una gestión inadecuada y que vulneraron la privacidad de la artista. De esta manera, sus fanáticos especulan que el aborto de Timberlake habría sido uno de los factores que influyeron en su crisis.

La reacción de los fanáticos

El relato de Spears sobre su experiencia al someterse al aborto revela que fue una de las cosas más angustiantes que ha vivido. Las palabras de la cantante han generado diferentes reacciones en las redes sociales, puesto que usuarios critican a Justin Timberlake por su actitud ante el embarazo, mientras que otros expresan sorpresa y curiosidad por leer el libro de memorias de la artista.

Hasta el momento, los representantes del cantante no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre las afirmaciones de su expareja. Sin embargo, se espera que la obra genere un gran interés entre los seguidores de ambos artistas y que revele más detalles sobre su relación y los momentos difíciles que atravesaron juntos.

La historia de Britney Spears y Justin Timberlake como pareja ha sido muy recordada a lo largo de los años. Ambos jóvenes talentosos y prometedores, su relación duró cuatro años, desde 1999 a 2002, y ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. Ahora, con la libertad recientemente obtenida por Britney Spears, gracias al movimiento 'Free Britney', la cantante ha decidido compartir su historia en sus propias palabras, un relato que seguramente no dejará indiferente a nadie.

No deje de leer: Así le respondió Shakira a la indirecta de Bad Bunny en su disco ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’