Britney Spears abre nuevo debate sobre su salud mental tras ser arrestada en días recientes

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido nuevamente por la cantante Britney Spears, quien fue arrestada el pasado miércoles 4 de marzo por haber conducido bajo presunto estado de alicoramiento. Pese a que la mujer quedó el libertad durante la madrugada del 5 de marzo, ahora debe comparecer ante el Tribunal Superior del condado de Ventura el próximo 4 de mayo.

Sin embargo, este nuevo episodio en su vida ha abierto nuevamente un debate entre sus fanáticos sobre el estado mental de la cantante, quien habría eliminado su cuenta oficial de Instagram tras su más reciente captura.

¿Qué pasó con Britney Spears?

La estrella pop de 44 años fue arrestada por la Patrulla de Carreteras de California sobre las 21:30, hora local, del miércoles 4 de marzo. Según declaraciones dadas por un representante de la mujer, para la BBC, la cantante “tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley”. Así mismo, recalcaron su interés por ver un cambio significativo en su vida, quien, según la declaración del representante, necesita apoyo en estos momentos.

"Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan, aunque llegue tarde. para que alcance el éxito y el bienestar", finalizó la declaración para la BBC.

¿Cuál es el estado de salud de Britney Spears?

La mujer ha desatado amplias especulaciones sobre su estado mental actual, pues sus contenidos en redes fueron cuestionados. Aunque su cuenta oficial de Instagram ya no se encuentra activa, la intérprete de ‘Baby One More Time’ solía compartir diferentes videos diarios en donde se le observaba principalmente bailando en distintas locaciones de su casa.

Pese a que la mujer había deshabilitado los comentarios de sus publicaciones, millones de usuarios replicaban sus clips en otras redes sociales para participar del debate ya que varios manifestaron que Spears se observa “mal psicológicamente” al realizar movimientos extraños y salir, en una gran mayoría de clips, tratando de arrancar su ropa.

Cabe recordar que la mujer duró 13 años bajo una tutela legal que controlaba sus finanzas y vida personal. Esto cambió en 2021 y en 2023 decidió lanzar su propio libro en donde detalló diferentes polémicas de su vida como artista, madre y pareja. Actualmente su catálogo musical se encuentra a la venta por alrededor de 200 millones de dólares.