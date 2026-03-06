CANAL RCN
Economía

Dólar tuvo importante subida este 6 de marzo: así se cotiza la divisa hoy en Colombia

El dólar en Colombia registró una subida este viernes 6 de marzo de 2026 y se acerca a los $3.800. Conozca cómo abrió la divisa y cómo se mueve el mercado hoy.

Dólar tuvo importante subida este 6 de marzo: así se cotiza la divisa hoy en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
08:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este viernes 6 de marzo de 2026 con un comportamiento alcista, reflejando la tendencia que también se observa en otras monedas de América Latina frente a la divisa estadounidense.

Nuevo movimiento de Nequi y Bancolombia sorprende a usuarios: ahora podrán acceder a dólares
RELACIONADO

Nuevo movimiento de Nequi y Bancolombia sorprende a usuarios: ahora podrán acceder a dólares

De acuerdo con los primeros movimientos del mercado cambiario, la moneda norteamericana abrió alrededor de los $3.800, una cifra superior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que fue certificada para hoy en $3.767,94.

Aunque el incremento llama la atención de analistas y operadores financieros, durante las primeras horas de la mañana el volumen de operaciones ha sido relativamente bajo. Por eso, los expertos señalan que será clave observar cómo evoluciona el mercado durante el resto de la jornada.

Precio del dólar en Colombia durante las primeras horas

En las primeras negociaciones del día, el dólar mostró una tendencia al alza. Hacia las 8:00 a.m., la divisa registró un precio mínimo de $3.794 y un máximo de $3.803,5.

Nuevo cambio considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 5 de marzo de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

Nuevo cambio considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 5 de marzo de 2026: así se cotizó

Durante ese periodo inicial se realizaron 13 transacciones por un valor aproximado de 6 millones de dólares, lo que indica que el mercado todavía se encuentra en una fase temprana de negociación.

Analistas del mercado señalan que el dólar está mostrando “un impulso alcista en línea con el comportamiento que también observan otras monedas de la región frente al dólar”.

Por esta razón, recomiendan esperar a que aumente el volumen de negociación para confirmar si la tendencia alcista se mantiene durante el resto del día.

¿Qué podría pasar con el dólar en Colombia hoy?

El comportamiento del dólar durante las primeras horas suele marcar una referencia para inversionistas, empresas importadoras y ciudadanos que siguen de cerca el precio de la divisa.

Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 3 de marzo de 2026: tocó máximos
RELACIONADO

Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 3 de marzo de 2026: tocó máximos

Según analistas, el mercado todavía registra muy pocas operaciones, por lo que el valor del dólar podría ajustarse a lo largo de la jornada dependiendo de los flujos de compra y venta.

Se espera a la 1:00 p.m. (hora en Colombia), que se confirme el cierre de la divisa, cuyo valor será con el que se mueva el dólar en Colombia durante el fin de semana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Uber

Uber ofrecerá viajes más baratos el día de las elecciones en Colombia: código de descuento

Elecciones en Colombia

Pilas: esta es la multa en 2026 por violar la Ley Seca en elecciones de 2026

Elecciones en Colombia

Pagar por votos en Colombia puede llevarlo a la cárcel: estas son las penas que establece la ley

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Candidatos al Congreso cuestionan uso de recursos públicos y seguridad en las regiones

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, aspirantes al Senado abordaron temas clave como violencia electoral y uso de recursos públicos.

Invima

Invima reveló el listado de los 136 esmaltes semipermanentes que se prohibieron en Colombia

La autoridad sanitaria confirmó que los productos estéticos contienen en su composición sustancias peligrosas para la salud.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 6 de marzo de 2026

América de Cali

América de Cali ya conoce su bombo en Copa Sudamericana: los grandes rivales que evitará en grupos

Estados Unidos

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville