Dólar tuvo importante subida este 6 de marzo: así se cotiza la divisa hoy en Colombia

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este viernes 6 de marzo de 2026 con un comportamiento alcista, reflejando la tendencia que también se observa en otras monedas de América Latina frente a la divisa estadounidense.

De acuerdo con los primeros movimientos del mercado cambiario, la moneda norteamericana abrió alrededor de los $3.800, una cifra superior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que fue certificada para hoy en $3.767,94.

Aunque el incremento llama la atención de analistas y operadores financieros, durante las primeras horas de la mañana el volumen de operaciones ha sido relativamente bajo. Por eso, los expertos señalan que será clave observar cómo evoluciona el mercado durante el resto de la jornada.

Precio del dólar en Colombia durante las primeras horas

En las primeras negociaciones del día, el dólar mostró una tendencia al alza. Hacia las 8:00 a.m., la divisa registró un precio mínimo de $3.794 y un máximo de $3.803,5.

Durante ese periodo inicial se realizaron 13 transacciones por un valor aproximado de 6 millones de dólares, lo que indica que el mercado todavía se encuentra en una fase temprana de negociación.

Analistas del mercado señalan que el dólar está mostrando “un impulso alcista en línea con el comportamiento que también observan otras monedas de la región frente al dólar”.

Por esta razón, recomiendan esperar a que aumente el volumen de negociación para confirmar si la tendencia alcista se mantiene durante el resto del día.

¿Qué podría pasar con el dólar en Colombia hoy?

El comportamiento del dólar durante las primeras horas suele marcar una referencia para inversionistas, empresas importadoras y ciudadanos que siguen de cerca el precio de la divisa.

Según analistas, el mercado todavía registra muy pocas operaciones, por lo que el valor del dólar podría ajustarse a lo largo de la jornada dependiendo de los flujos de compra y venta.

Se espera a la 1:00 p.m. (hora en Colombia), que se confirme el cierre de la divisa, cuyo valor será con el que se mueva el dólar en Colombia durante el fin de semana.