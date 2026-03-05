¿No sabe qué estudiar? Lanzan el primer test gratuito de IA en Colombia: así puede participar

En Colombia, cada vez más personas quieren aprender tecnología para mejorar su perfil laboral, cambiar de sector o empezar desde cero, pero muchas se frenan en el mismo punto: no saben si les conviene arrancar por inteligencia artificial, desarrollo de software o ciencia de datos.

Para responder a esa duda —y evitar que el primer paso se convierta en ensayo y error— la academia de tecnología Henry desarrolló el primer test gratuito de orientación tecnológica que le permitirá conocer al instante cuál es la ruta de aprendizaje que más le favorece, según sus rasgos profesionales y trabajo actual.

Para hacer el test, los interesados solo deberán ingresar a https://www.soyhenry.com/bts-principal. En esta primera etapa, el ‘quiz’ estará habilitado para 10.000 personas. “Aplicar es muy sencillo: solo se debe entrar al enlace, responder el cuestionario y continuar con el curso introductorio gratuito de tecnología (hay cuatro opciones) que mejor se ajusta a su perfil y a su momento laboral”, explica Federico Hernández, cofundador de Henry.

Esta iniciativa llega en un momento clave para el país, cuando las habilidades digitales ganan peso en el sector real. De hecho, un diagnóstico de MinTIC y Fedesoft estima que Colombia demandaría 85.000 talentos digitales adicionales hacia 2030, en áreas como analítica, inteligencia artificial, nube, ciberseguridad y desarrollo de software.

En ese contexto, más personas están buscando opciones para fortalecer su perfil, cambiar de sector o iniciar un emprendimiento con herramientas tecnológicas, pero con una guía práctica que les ayude a decidir por dónde empezar.

Lo que necesita saber antes de hacer el test gratuito

Los requisitos básicos son tener 18 años o más, contar con computador e internet y disponer de tiempo para completar el quiz ‘tech’ que cuenta con 16 preguntas las cuales, en promedio, se podrán resolver en 3 o máximo 4 minutos. La prueba evaluará gustos, forma de actuar, experiencia previa en tecnología y situación laboral actual. El resultado aparecerá de inmediato en la misma interfaz y le sugerirá una ruta de formación en tecnología.

Entre las opciones de cursos gratuitos y virtuales que usted podrá realizar, según los resultados que le arroje el test, se encuentran: Introducción a la Inteligencia artificial, Introducción a AI Engineering, Introducción a Full Stack AI e Introducción a Data Science AI. En lenguaje sencillo, estas rutas apuntan a necesidades distintas: automatización con IA (para ahorrar tiempo y automatizar tareas), desarrollo de software con IA (para crear productos y aplicaciones), ciencia de datos con IA (para analizar información y encontrar patrones) e ingeniería de IA o AI Engineering (para entender cómo se conectan modelos, datos y sistemas en soluciones reales).

Todos los contenidos de los cursos se activarán después del resultado del quiz y estarán en modalidad asincrónica, con materiales grabados integrados en la microlanding: https://www.soyhenry.com/bts-principal.