“Salte del juego ya”: Yina Calderón se despacha contra Melissa Gate y la invita a cambiar

Yina Calderón una vez más ha generado polémica tras tomar sus redes sociales para enviar un contundente mensaje hacia Melissa Gate, quien en días recientes tuvo la oportunidad de habitar una vez más La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, Calderón rompió el silencio y reveló que no se encuentra a gusto con el relacionamiento que su excompañera de juego le sigue haciendo al exitoso reality del Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

En horas recientes Yina tomó sus redes sociales para opinar sobre las últimas declaraciones de Gate, quien manifestó que se había comunicado con sus compañeros al salir de La Casa de los Famosos Colombia para pedirles perdón por los sucesos que se desarrollaron en la competencia.

No obstante, Calderón dio a conocer que no se encuentra a gusto con que la siga relacionado con asuntos del pasado, pues manifestó que se encuentra a “otro nivel” y que su atención está puesta sobre otros asuntos.

“Melissa, conmigo no es ya mi amor y yo estoy a otro nivel. Y no me refiero a que yo sea mejor o tú peor, no, yo no soy una persona así. Es que yo estoy en otra vuelta, tratando de que la mesa caliente me deje todos los días fija”, explicó.

Así mismo, decidió enviarle un consejo ya que aseguró que la antioqueña posee un gran “talento” y que debe utilizarlo en pro de otras actividades distintas al juego del reality colombiano.

“Más bien salte ya del juego de La Casa de los Famosos o sino te vas a consumir por eso y ahí te vas a quedar. Cambia ya ese tema, Dios mío”, finalizó.

Melissa Gate habla sobre sus excompañeros

La reacción de Yina Calderón se debe a las más recientes declaraciones de Gate, por medio de un live que hizo en TikTok, en donde habló sobre las disculpas que le pidió a todos sus excompañeros.

Así mismo, reveló que incluso llamó tanto a Karina García como a Andrés Altafulla para hablar sobre sus diferencias más contundentes en la competencia. No obstante, algunos internautas manifestaron que estas palabras habían llegado demasiado tarde.