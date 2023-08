¿Britney Spears fue infiel a Sam Asghari? Revelan cuál sería la causa de su divorcio

Britney Spears y Sam Asghari se separan después de un año y dos meses de matrimonio. Así lo confirmó el medio local especializado TMZ, lo cual ha causado furor en las redes sociales durante los últimos días y los rumores de una presunta infidelidad son cada vez más fuertes.

Las celebridades se conocieron en el año 2016 durante las grabaciones del videoclip 'Slumber Party'. Desde ese momento empezaron a mostrar en sus redes sociales el bello idilio que vivían. Incluso, Asghari había estado presente durante los duros momentos de la cantante por el juicio contra su padre.

Después de que la intérprete de 'Oops!...I Did It Again' se liberara de la responsabilidad legal que su progenitor tenía sobre ella, contrajo nupcias con Asghari en junio de 2022, celebración que no estuvo exenta de escándalos y críticas.

Durante el matrimonio, el exesposo de Spears, Jason Alexander, irrumpió en el recinto gritando: "Es mi primera esposa, mi única esposa". Después de esta bochornosa escena, Alexander fue arrestado.

Adicionalmente, esta relación había sido fuertemente juzgada por la diferencia de edad entre los dos, puesto que la vocalista es 12 años mayor que Asghari.

El motivo de su separación

TMZ confirmó por fuentes allegadas que el divorcio sigue en pie, pero las razones aún no son claras. El medio informó que las celebridades tuvieron una fuerte pelea días antes de que decidieran separarse, en la cual hablaban de una supuesta infidelidad.

Al parecer, el hombre la habría confrontado por haberlo engañado, discusión que habría llegado a los gritos e insultos. También hay información oficial que demostraría que llevaban varias semanas sin dormir en la misma casa, por lo cual habrían estado pasando por un mal momento desde mucho antes.

Habrían reportes de que las peleas se habían vuelto un constante en el matrimonio y que incluso habrían agresiones físicas por parte de la artista. Por el momento, se conoce que Asghari decidió irse del lugar donde habitaban juntos y que ya están preparando todo el proceso de divorcio.

Pese a que la infidelidad aún no ha sido confirmada del todo, usuarios han criticado bastante a la intérprete de 'Toxic'. Ante esto, Asghari la ha defendido públicamente y pide privacidad en todo este proceso.