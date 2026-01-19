CANAL RCN
Tendencias

¿BTS cambió las fechas de sus conciertos en Bogotá? Esto es lo que se sabe

La banda surcoreana visitará Colombia por primera vez en su gira mundial y tendrán dos conciertos en Bogotá, pero habría un cambio de fechas.

BTS
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 19 de 2026
09:31 p. m.
BTS llegará a Colombia en octubre de 2026, luego de que la banda surcoreana de K-Pop anunciara que tendrán dos conciertos en Bogotá durante su gira mundial anunciada recientemente. Sin embargo, hay mucha especulación en redes sociales ante la poca información divulgada oficialmente.

Seguidores reportaron un posible cambio de fechas, luego de que en la página oficial del BTS World Tour 2026 se mostraran unas diferentes a las anunciadas, lo que llevó a que muchos indicaran que se había realizado un cambio de fecha confirmado.

¿Cuál fue el cambio de fechas del que se especula para BTS?

Las fechas asignadas a Bogotá aparecen como 1 y 2 de octubre de 2026, cuando inicialmente se hablaba del 2 y 3 del mismo mes. Junto a las fechas sale el mensaje “Stay Tuned”. Esto indica que la información aún no es definitiva, lo cual es clave para evitar la confusión.

fechas bts
FOTO: ibighit.com

Con la información disponible hasta ahora, las fechas del concierto de BTS en Colombia continuarían siendo el 2 y 3 de octubre de 2026, tal como se manejaba inicialmente. No obstante, estas fechas permanecen sujetas a confirmación oficial, ya que no existe un anuncio definitivo que las ratifique públicamente.

Además, es clave aclarar que en Colombia no hay preventa anunciada, no se ha confirmado una tiquetera oficial, no se ha informado el venue ni existen fechas de venta establecidas. Por lo tanto, cualquier ajuste visible en plataformas digitales no modifica procesos logísticos o comerciales que, por ahora, no han sido activados.

Cambio de fechas en otros países

Este cambio que se evidenció para los conciertos en Bogotá, no fue exclusivo para Colombia. De acuerdo a lo reportado por fanáticos de esta agrupación, también se evidenció que en países como Perú, Chile o Argentina hubo ligeras modificaciones.

En estos casos, también se evidencia el mensaje "Stay Tuned", por lo que podría tratarse de un error en la plataforma ante las masivas visitas que han recibido desde el anuncio, por lo que en estos casos la mejor opción es esperar a un pronunciamiento definitivo.

