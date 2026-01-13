BTS anuncia dos conciertos en Colombia durante su gira mundial: link oficial para inscribirse

Este 13 de enero de hizo oficial una noticia que miles de personas esperaban hace muchos años. La banda surcoreana de K-Pop, BTS, se presentará por primera vez en Colombia, luego de que se anunciaran las ciudades que visitarán durante su gira mundial.

La banda oficializó que estarán en tierras 'cafeteras' en dos oportunidades. Se presentarán el 2 y 3 de octubre en Bogotá, a la espera de confirmarse cuál será el escenario donde llevarán a cabo ambas presentaciones.

Link oficial para inscribirse para el concierto de BTS

De momento, la empresa Páramo, que estará a cargo de la logística de ambos conciertos, habilitó una plataforma en donde las y los fanáticos de la banda pueden inscribirse para ser los primeros en enterarse dónde serán y cuándo estarán disponibles las entradas.

A través de este enlace: (https://paramopresenta.jebbit.com/juzbge6v?L=Full+Page) los interesados deberán llenar el formulario con datos básicos de contacto para conocer todas las actualizaciones al respecto.