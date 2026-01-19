CANAL RCN
Tendencias

Jessi Uribe anuncia el inicio de un proceso legal tras la muerte de Yeison Jiménez

A través de un comunicado oficial, el equipo del cantante santandereano anunció que tomarán medidas tras una información publicada en redes sociales.

Jessi Uribe y Yeison Jiménez
FOTO: Captura de pantalla - Yeison Jiménez en YT

Noticias RCN

enero 19 de 2026
06:32 p. m.
El equipo legal y de comunicaciones del artista Jessi Uribe emitió un comunicado oficial el 19 de enero de 2026 en el que manifiesta un rechazo categórico frente a publicaciones falsas y señalamientos difundidos por páginas web y algunas cuentas en redes sociales.

En el documento, el equipo de Jessi Uribe rechaza y repudia de manera expresa las afirmaciones, señalamientos y acusaciones que lo vinculan con una supuesta responsabilidad o relación frente al fallecimiento de Yeison Jiménez. Según el comunicado, este tipo de publicaciones carecen de sustento y han sido difundidas con un fin aparente de desinformar y generar daño reputacional.

Rechazo a la desinformación y defensa del buen nombre

El comunicado señala que las publicaciones difundidas a través de plataformas digitales constituyen noticias falsas, al incorporar señalamientos graves y completamente infundados. Estas, según el equipo legal, vulneran el derecho fundamental de Jessi Uribe al buen nombre, la honra y la dignidad, y generan afectaciones directas a su reputación personal, profesional y familiar.

Asimismo, el equipo enfatiza su rechazo a la difamación que se ha venido realizando alrededor del fallecimiento de Yeison Jiménez, indicando que su muerte ha sido utilizada como herramienta para generar publicaciones virales y contenidos malintencionados. De acuerdo con el comunicado, estas acciones no solo afectan injustamente el nombre del artista, sino que también constituyen un atentado contra la memoria, el legado y el respeto debido a la familia del fallecido.

Seguimiento legal y llamado a no amplificar contenidos falsos

el comunicado informa que ya se encuentra activo un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital, con acompañamiento y articulación con las autoridades competentes. Este proceso incluye labores de verificación y rastreo con apoyo de la Policía Nacional – Policía Cibernética, según lo indicado en el texto oficial.

Finalmente, el equipo legal y de comunicaciones de Jessi Uribe hace un llamado directo a medios, creadores de contenido y usuarios de redes sociales para abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones. El comunicado advierte que la circulación de estos contenidos contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes los difundan como verdaderos, incluso si no son sus autores.

comunicado Jessi Uribe
FOTO: @agenciajaque_ - IG
