Mago de Oz volverá a Colombia y convoca a su aquelarre: fecha, lugar y más información

Colombia ya se encuentra programada para darle la bienvenida nuevamente a la banda Mago de Oz. La agrupación española, que estuvo en Bogotá durante el Festival Cordillera 2026, confirmó la que será su nueva presentación en el país para el 2027.

Una de las noches más prometedoras ya cuenta con la información pertinente para que los fieles fanáticos del rock en español puedan asistir.

¿Cuándo se presentará Mago de Oz en Colombia?

La agrupación llegará el próximo 26 de febrero de 2027 en lo que parece ser un momento crucial para su carrera al contar con una nominación en los Latin GRAMMY 2026 en la categoría Mejor Álbum de Rock por Malicia, reconocimiento que comparte con Beta por A La Mitad, 1915 por Ceremonia, Fito Páez por Shine y Viniloversus por La Frontera.

Su trayectoria ha sido fundamental para el género ya que ha logrado impactar a distintas generaciones que, al día de hoy, se siguen conectando con el amplio repertorio musical que los ha llevado a consolidarse como una de las bandas más fuertes del rock en español.

En Colombia, canciones como ‘Fiesta Pagana’, ‘Molinos de Viento’, ‘La Costa del Silencio’ y ‘Hasta que el cuerpo aguante’ se han convertido en himnos para varias generaciones. Su regreso representa una nueva oportunidad para vivir en directo la energía y el carácter teatral que han acompañado a la agrupación a lo largo de su historia.

¿Cuál será la temática del concierto de Mago de Oz?

Al mejor estilo de la agrupación musical, el concepto para esta nueva presentación se denomina como “La Noche de Brujas” por medio de la cual se ha citado a un amplio aquelarre.

Por medio de esta nueva propuesta se busca hacer una invitación para que su amplia fanaticada disfrute de una jornada llena de saltos, magia y un ritual en medio del universo que se verá en el evento.

La agrupación española llegará para presentarse en el Movistar Arena. La venta de la boletería se realizará en dos etapas: la preventa estará disponible los próximos 1 y 2 de octubre, mientras que la venta para el público general estará habilitada a partir del sábado 3 de octubre.