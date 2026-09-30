BTS será recibido por todo lo alto en Bogotá: así serán homenajeados por el fandom ARMY y la Alcaldía

Bogotá ya se está preparando para recibir a BTS, el grupo surcoreano de K-pop más famoso e influyente en el mundo. Ante la gran euforia que ya se ha generado en torno a las dos fechas que se tienen previstas en la capital colombiana, la comunidad ARMY ya ha generado gran expectativa por la presentación que promete ser más que un espectáculo musical.

Pero la ciudad también rendirá un especial homenaje a los siete artistas ya que serán recibidos como huéspedes de honor y distintas partes se teñirán de color púrpura como reflejo de la gran presencia de su comunidad.

¿Cómo será recibido BTS en Bogotá?

No cabe duda del impacto social, cultural, turístico y económico que representa la llegada de la agrupación musical que pisará por primera vez suelo colombiano. Por esto, ARMY Colombia ha gestionado, desde hace meses atrás, un amplio despliegue para que miles de fanáticos, colombianos y extranjeros, disfruten de la especial jornada que convertirá a la capital en todo un centro de experiencia en torno a la influencia de la agrupación.

Por esto, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la llegada de BTS representa todo un hito histórico para la capital. Como parte de las medidas que se van a tomar para ambas jornadas será el horario extendido que tendrá TransMilenio, en las estaciones Campín y Movistar Arena, para facilitar la movilidad de todos los fanáticos presentes.

Estos espacios también contarán con la presencia de la comunidad ARMY, quienes estarán en distintos puntos de la ciudad para guiar a aquellos que van a asistir a los dos conciertos en la ciudad.

Galán también confirmó las que serán algunas activaciones en la capital ya que el Palacio Liévano y la Torre Colpatria se van a iluminar de color morado en representación a la agrupación. La Alcaldía de Bogotá también compartió un plan estructurado para que los visitantes de la capital puedan disfrutar de toda una oferta gastronómica, cultural y social.

Programación del fandom ARMY en Bogotá

ARMY Colombia y Bogotá ya han compartido detalles de la programación que tienen preparada para la extensa jornada que se llevará a cabo durante los próximos 2 y 3 de octubre.

Como parte de las campañas que se han impulsado se encuentra la iniciativa “ARMY cuida a BTS” con la que el fandom hizo una serie de recomendaciones para evitar aglomeraciones, encuentros desafortunados y que tanto la agrupación como la fanaticada vivan una experiencia segura y eficaz.