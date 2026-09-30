Volvió a cambiar el precio del dólar en el cierre de hoy 30 de septiembre de 2026: así se cotizó

El dólar en Colombia, según los analistas del Banco de la República, abrió este 30 de septiembre de 2026 en 3.305,000 pesos.

Además, fue repuntando con el pasar de las horas y, finalmente, volvió a cerrar con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 30 de septiembre de 2026

El Banco de la República, sobre la 1:00 de la tarde, comunicó que el dólar cerró exactamente en 3.307,500.

Es decir que, a diferencia del precio de apertura, hubo un crecimiento de 2.5 pesos.

En medio de esa coyuntura, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.312,432 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.341,23 pesos.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días?

Los cambios que ha tenido la Tasa Representativa del Mercado desde el más reciente fin de semana han sido los siguientes:

Sábado 26 de septiembre: 3.306,86 pesos.

Domingo 27 de septiembre: 3.306,86 pesos.

Lunes 28 de septiembre: 3.306,86 pesos.

Martes 29 de septiembre: 3.349,63 pesos.

Miércoles 30 de septiembre: 3.341,23 pesos.

Este ha sido el análisis de los expertos tras las últimas dinámicas del dólar

"Esta semana los mercados abrieron con tono negativo, luego de que durante el fin de semana se confirmara que nuevamente no se llega a un acuerdo respecto a la apertura del estrecho de Ormuz, manteniendo la tensión geopolítica activa y la prima de riesgo energética vigente. Todo esto como antesala a una semana sobrecargada de noticias económicas", sostuvo Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

En un escenario adverso para las monedas emergentes, las nóminas sorprenden al alza, el PCE confirma la persistencia inflacionaria y el mercado consolida dos alzas más de la Fed antes de fin de año. El USDCLP podría presionar hacia la zona de $975–$985 y el USDCOP podría profundizar hacia los 3.350–3.400 pesos", agrega.