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¡BOMBA! Cristiano Ronaldo dejó la Selección de Portugal de manera inesperada: explosivo comunicado

El astro de Portugal se molestó tras unas recientes declaraciones del entrenador nacional.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 30 de 2026
02:17 p. m.
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Un día antes de jugar vs. Dinamarca por la jornada 3 de la Liga de Naciones, se desató una polémica en la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo, su máxima figura, dejó de entrenarse y abandonó la concentración luego de unas declaraciones que Jorge Jesús, el director técnico, realizó en una rueda de prensa.

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Además, el astro portugués comunicó su decisión en un comunicado oficial difundido por Instagram. ¿Qué planteó exactamente?

Así fue como Cristiano Ronaldo confirmó que dejó la Selección de Portugal

Mediante un post de Instagram que se publicó sobre la 1:30 de la tarde (hora de Colombia), Cristiano Ronaldo hizo énfasis en que se retiró del campo de entrenamiento y prometió revelar detalles esclarecedores más adelante.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento", escribió Cristiano Ronaldo.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", concluyó.

¿Qué fue lo que dijo Jorge Jesús, el DT de Portugal, en la rueda de prensa?

En el más reciente diálogo con los medios de comunicación, Jorge Jesús aseguró que él es el que toma las decisiones en la Selección de Portugal y que ni siquiera Cristiano Ronaldo le haría cambiar de parecer.

"Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no", declaró.

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"Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni Cristiano ni nadie en el fútbol", añadió.

El partido vs. Dinamarca, en medio de esta crisis que se desató, será el jueves 1 de octubre, a la 1:45 de la tarde (hora de Colombia), en Parken Stadion, Copenhague.

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