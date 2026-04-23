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ATENCIÓN: ¡Hubo fuertes sanciones en La Casa de los Famosos Colombia 2026!

El 'jefe' castigó a tres participantes en la última gala que se llevó a cabo.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
07:08 a. m.
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En La Casa de los Famosos Colombia 2026, el 'jefe' tuvo que tomar una sorpresiva decisión de última hora.

Durante la gala del miércoles 22 de abril, Juan Palau volvió a ver a sus excompañeros bajo la dinámica de un 'congelado'. Sin embargo, tres participantes rompieron reglas importantes y la máxima autoridad de la competencia no lo pasó por alto y los sancionó.

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¿Quiénes fueron los castigados? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estas fueron las sanciones que se impusieron en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El 'jefe', tras revisar las cámaras, sancionó a Aura Cristina, Alejandro Estrada y Juanda Caribe. Sus argumentos fueron los siguientes:

"Aura Cristina, en el 'congelado' de hoy, Juan Palau entregó unas flores y tú te moviste para recibirlas. Además, Juanda, asentiste con la cabeza después de escucharlo. Por esa razón, he decidido que los dos irán al 'calabazo' y nadie más podrá entrar. Si alguien quiere visitarlos, tendrá que conformarse con quedarse afuera", dijo.

Mientras tanto, Alejandro Estrada abrió el regalo que se utilizó en la nominación antes de que se diera la instrucción y también tuvo que ir al 'calabazo'.

¿Quiénes quedaron en placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de las decisiones tomadas por los participantes y el público en la nominación que se realizó el miércoles 22 de abril, los participantes que están en riesgo de eliminación son:

  • Mariana Zapata.
  • Beba de la Cruz.
  • Aura Cristina.
  • Valentino Lázaro.
  • Alejandro Estrada.
  • Tebi Bernal.
  • Alexa Torrex.

¿Qué pasará este jueves en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala de este 23 de abril, como todos los jueves, se jugará una nueva prueba del robo de salvación.

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'Campanita', que es el líder de la semana, tendrá que enfrentarse al compañero que logre llegar a la ronda final.

Además, de acuerdo con lo revelado por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, también se podrían dar noticias que cambiarían totalmente las reglas de la competencia.

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