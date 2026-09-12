Rosalía habría confirmado su nueva relación al protagonizar apasionado beso con reconocida modelo

El mundo del entretenimiento tiene los ojos puestos sobre la cantante Rosalía, quien, por primera vez después de su última relación sentimental con Jeremy Allen White, hizo pública a la que sería su nueva pareja.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar al mediático acontecimiento, pues cientos de internautas celebraron que la española se haya dado una nueva oportunidad en el amor, en esta oportunidad, con una mujer.

¿Quién es la nueva pareja de Rosalía?

Tras meses de especulaciones, la intérprete de ‘Malamente’ ya había dejado pistas sobre lo que vendría siendo su nueva relación con la reconocida modelo Loli Bahia.

Pese a que en los meses recientes ya se les había visto juntas compartiendo en distintas ocasiones, no fue hasta su más reciente aparición en US Open, en Nueva York, en donde se les vio protagonizando un beso romántico.

Por supuesto, la escena no pasó desapercibida para los asistentes del torneo de tenis ya que también se encontraban acompañadas de la actriz Alexa Demie con quien se conoció durante el rodaje de la serie Euphoria.

Con dicho gesto ambas celebridades habrían consolidado oficialmente su relación sentimental luego de compartir en algunos de los conciertos de la catalana, durante su gira internacional Lux Tour.

Pese a que la española no ha compartido fotografías junto a la modelo francesa, en su cuenta oficial de Instagram, varios de sus fanáticos han exaltado el reciente gesto de la española al llevarle una serenata a su novia hasta la habitación en la que se encontraba descansando.

Por supuesto, la nueva relación de la mujer ya ha causado amplias reacciones en redes sociales. Por un lado, hay quienes celebran que la artista haya consolidado nuevamente una relación sentimental al vérsele “entusiasmada” junto a su pareja.

Por otro lado, usuarios han señalado ampliamente su nuevo vínculo sentimental al relacionar varias de sus conductas actuales con sus noviazgos pasados como la que sostuvo con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

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Rosalía y su nuevo salto a las pantallas de Hollywood

La española también estaría a punto de dar un nuevo salto para su carrera artística ya que, según Deadline, la mujer se encuentra sosteniendo conversaciones para ser parte del elenco del filme 'Wet' en donde llegaría a compartir rodajes con actores como Javier Bardem y Rebecca Ferguson.

Pese a que todavía no está confirmado su papel, este se podría convertir en su proyecto cinematográfico más importante hasta el momento.