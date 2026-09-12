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Sean Paul reveló nueva colaboración con el colombiano Ryan Castro

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, Sean Paul compartió su entusiasmo por cerrar el escenario del Festival Cordillera en Bogotá y revela nuevas colaboraciones.

Sean Paul reveló nueva colaboración con el colombiano Ryan Castro
Foto: tomada del video

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
05:52 p. m.
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El reconocido cantante y productor Sean Paul está en Colombia para cerrar el escenario principal del Festival Cordillera que se lleva a cabo este fin de semana en Bogotá. En diálogo con Noticias RCN, el artista jamaiquino habló sobre sus próximos proyectos musicales y su conexión con artistas colombianos.

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Sean Paul expresó su sorpresa y gratitud por ser seleccionado como artista principal del evento. "Acabo de enterarme de que soy el artista principal del show. Eso es increíble. Muchas gracias, Colombia", afirmó y prometió entregar toda su energía al público.

Para el show de este sábado en el Festival Cordillera, el artista anticipó un espectáculo cargado de energía. "Vengo a entregar mi energía a la gente que conozco. Ellos conocen mis canciones. Creo que un par de ellas. Pero un saludo para todos los que vienen. Definitivamente va a ser divertido".

Sean Paul y Ryan Castro nuevamente juntos en una canción

En Noticias RCN el cantante además destacó la calidad del talento colombiano con el que ha trabajado, incluyendo a artistas como J Balvin, Ryan Castro y Feid. "Ustedes tienen muchísimo talento y yo también tengo talento. Así que siempre es una buena vibra trabajar con artistas colombianos", dijo.

Y reveló que tienen una nueva colaboración musical con el 'cantante del Ghetto': "puedo decirte que Ryan y yo tenemos otra canción juntos que viene en camino. Estén pendientes de esa canción".

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También habló del futuro, aseguró que su gran sueño profesional es producir artistas.

El Parque Simón Bolívar es escenario del Festival Cordillera 2026

Más de de 30 artistas se reunirán este 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá bajo el lema "el futuro es latino". El evento rinde homenaje a las aguas del sur y los caminos milenarios que llevaron instrumentos, bailes y canciones a través del continente.

El cartel internacional destaca la presencia de Ricky Martin, además estará la legendaria banda Caifanes y Andrés Calamaro. La diversidad musical del festival abarcará múltiples géneros. Desde el Caribe, el jamaiquino Sean Paul aportará su característico dancehall, mientras que el reggae estará representado por Cultura Profética y Dread Mar I. La propuesta caribeña se completará con la versatilidad del dominicano Vicente García y el funk latino de Los Amigos Invisibles, junto al fenómeno colombiano Beéle.

El rock en español tendrá un espacio destacado con la participación de leyendas del género. Miguel Mateos, la banda argentina Virus, los mexicanos Panteón Rococó y Fobia, el puertorriqueño Draco Rosa y los españoles Mägo de Oz.

La música colombiana también ocupará un lugar especial en esta edición. El Grupo Niche y The Latin Brothers representarán la salsa, mientras que Andrés Cepeda se presentará tanto en formato solista como junto a Poligamia. La escena alternativa local estará presente con Doctor Krápula, Lido Pimienta, Kei Linch y Briela Ojeda.

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