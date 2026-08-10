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Camilo Cifuentes anunció qué pasará con sus redes sociales tras polémica: ¿Se retira?

El creador de contenido había bajado de sus redes sociales varios de los videos que lo hicieron famoso en Colombia.

Camilo Cifuentes redes sociales
FOTO: Camilo Cifuentes - IG

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
07:14 a. m.
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Camilo Cifuentes sigue siendo noticia en Colombia por la polémica que surgió a partir de que se confirmara que terminó su relación con María Camila Sepúlveda, quien tiene varios meses de embarazo, y que se habría involucrado sentimentalmente con la 'influencer' española La Mijita.

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Tras revelarse lo sucedido, el creador de contenido había tomado una decisión impulsiva y es que había puesto privadas sus cuentas de redes sociales y había bajado varios de los videos que lo llevaron a la fama, esto tras compartir un mensaje con tonos de despedida.

Sin embargo, Cifuentes dio un paso atrás y volvió a dejar sus cuentas públicas y los videos aparecieron nuevamente. Posteriormente, habló en un stream con Westcol, en donde reveló lo que pasó en realidad y confirmó que hará con sus redes sociales.

¿Camilo Cifuentes confirmó la infidelidad?

En diálogo con Westcol y Blessd, Camilo Cifuentes confirmó que cometió un error al iniciar una nueva relación antes de que su hijo naciera. Además, dejó claro que a La Mijita nunca le dijo que se seguía hablando con su expareja.

Yo no le fui sincero a La Mijita. Ella no sabía que yo hablaba con mi ex, yo le había dicho que ya había terminado mi relación, pero yo estaba hablando con la mamá de mi hijo y le decía que quería formar un hogar con ella.

Con esto, Cifuentes aseguró que sí hubo una falla de su parte, pero dejó claro que La Mijita no fue quien terminó siendo su amante, sino que él había dicho que se encontraba soltero. Con esto, busca evitar que le sigan "tirando" a la influencer española.

¿Camilo Cifuentes se retira de las redes sociales?

Tras una larga conversación en donde recibió consejos de Westcol y Blessd, quienes en el pasado también se han visto involucrados en rumores sobre infidelidad, llegaron a la conclusión de que Camilo Cifuentes no debe dejar de hacer sus labores sociales en redes.

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Por esta razón, el influencer anónimo confirmó que va a espera a que su hijo nazca, logre poner en orden las cosas con su expareja y a partir de allí volvería a salir a las calles para brindarle una ayuda a emprendedores y a las personas a las que les dona un plato de comida.

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