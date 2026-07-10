'Vallenatico pa' la disco': Maisak anuncia su primer álbum con colaboraciones junto a Pipe Peláez y J. Quiles

Maikel Rafael Rico Torres, más conocido como 'Maisak', es uno de los nuevos artistas del género urbano en Colombia con mayor proyección y se ha consolidado durante el último año en la escena musical del país gracias a éxitos como 'Te entiendo' o 'FDSR' junto a Ryan Castro; sin embargo, la canción que lo lanzó a la fama fue la interpretada junto al paisa 'Feid' en 2024, titulada 'Se me olvida' y que suma más de 255 millones de vistas en YouTube.

Además, el artista de 27 años, nacido en Venezuela pero criado en Santa Marta, ha tenido importantes colaboraciones junto a Maluma, Nicky Jam o Jay Wheeler que lo han ubicado en las primeras posiciones de las principales listas musicales.

Ahora, prepara el lanzamiento de su primer álbum para el próximo jueves 8 de octubre, y que llevará por nombre "Vallenatico pa' la disco', ya que el cantante fusiona los sonidos urbanos con ritmos del vallenato.

'Vallenatico pa' la disco' se lanza el 8 de octubre

El álbum, que se compone de 17 canciones, contará con importantes colaboraciones como Justin Quiles o Felipe Peláez, además de Feid y Maluma, con quien ya había lanzado la canción 'Te entiendo', que hace parte del nuevo disco.

"Todas las raíces. Toda la música con la que crecí. Toda la música que vi cantando a mi papá en todas sus parrandas (...) Historias de amor profundas, canciones con alma, de esas que hoy en día poquito se ven, emociones nuevas, música increíble con personas increíbles", fueron las palabras que escribió el artista para presentar la portada oficial del disco a través de su Instagram.

Maisak se presentará en Bogotá el próximo 6 de noviembre

El pasado 26 de septiembre, Maisak anunció su concierto en Bogotá en el Royal Center para el 6 de noviembre, en lo que, según sus palabras, será uno de los momentos más importantes de su carrera y que significará cumplir un sueño que tenía desde que empezó a hacer música.