Santa Fe agotó la boletería para el juego por Copa BetPlay en Mosquera: fecha y hora del crucial partido

Independiente Santa Fe recibirá a Fortaleza por los octavos de final de la Copa Betplay el domingo 11 de octubre a las 2 de la tarde en una llave que será a partido único para definir el clasificado a la siguiente fase; debido a arreglos que se están adelantando en la gramilla de El Campín, los 'cardenales' deberán hacer las veces de local en el estadio Municipal de Mosquera.

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Una de las alternativas que proponían los hinchas era trasladar el partido al estadio Metropolitano de Techo en la ciudad de Bogotá, pero como dicho escenario es donde habitualmente Fortaleza juega como local, la regla impide que un equipo juegue como visitante en el mismo campo donde hace las veces de local; así las cosas, Santa Fe deberá mudarse al municipio vecino para el crucial juego.

Agotada la boletería para Santa Fe vs. Fortaleza

El miércoles 7 de octubre, el club 'cardenal' lanzó a la venta la boletería para el partido de octavos de final con un precio de $50.000 para las tribunas oriental primer y segundo piso y ese mismo día en horas de la noche se confirmó que todas las entradas se habían agotado.

El estadio Municipal de Mosquera tiene una capacidad para 5.256 aficionados, por lo que la hinchada cardenal interesada en asistir, además de los aficionados que residen en el municipio, adquirieron rápidamente la boletería.

Hubo molestia por parte de algunos hinchas abonados, ya que no recibieron ningún tipo de beneficio o prelación al momento de adquirir las entradas y algunos de ellos no alcanzaron a comprar la boleta para el partido; uno de los posibles motivos por los cuales no hubo beneficios es porque la cantidad de abonados supera la capacidad total del estadio municipal.

Santa Fe o Fortaleza ya conocen a su futuro rival

El partido entre los clubes bogotanos es el único de la fase de octavos de final que falta por definirse; Nacional vs. Medellín, Inter de Bogotá vs. Llaneros y Barranquilla vs. América son los duelos confirmados por la fase de cuartos de final.

Por su parte, Once Caldas espera al ganador entre Santa Fe y Fortaleza para completar el cuadro final.

Vale recordar que la fase de cuartos de final también se jugará a partido único, mientras que para las semifinales y final se volverá al formato de ida y vuelta.