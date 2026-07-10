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Aida Victoria Merlano reaccionó a polémica de Camilo Cifuentes

La reacción de Aida Victoria a la presunta infidelidad de Camilo Cifuentes.

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Fotos: IG aida-victoria y camilo-cifuentes

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
05:33 p. m.
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Aida Victoria Merlano no pasó por alto la polémica que rodea a Camilo Cifuentes, luego de que surgieran señalamientos sobre una presunta infidelidad con la influencer española ‘La Mijita’.

La creadora de contenido compartió un video en el que dejó ver su sorpresa al conocer la situación.

¿Qué dijo Aida Victoria sobre Camilo Cifuentes?

La influencer publicó en sus redes sociales una grabación en la que aparece reaccionando a la información que comenzó a circular alrededor de Cifuentes, quien recientemente confirmó el final de su relación con María Camila Sepúlveda, embarazada de su hijo.

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En el video, Aida Victoria muestra una expresión de sorpresa ante lo ocurrido, reacción que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y se sumó a los múltiples comentarios que ha generado la historia sentimental del creador de contenido.

"Me encanta la mujer alzada que saca sus pruebas", escribió en el video.

La controversia creció después de que Cifuentes fuera visto junto a Anthía López, conocida en redes como ‘La Mijita’. Imágenes y videos de ambos alimentaron las versiones sobre una posible relación sentimental.

¿Qué pasó entre Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’?

La situación se conoció públicamente después de que María Camila Sepúlveda compartiera su versión sobre el final de su relación con Cifuentes.

La joven, quien espera un hijo del influencer, aseguró que hasta poco antes de la ruptura ambos mantenían conversaciones y planes relacionados con su futuro como familia.

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Cifuentes, por su parte, reconoció que la relación terminó, pero negó que las publicaciones que circulan en redes permitan conocer toda la historia. Según explicó, se trató de una relación que ambos intentaron mantener, pero que finalmente dejó de ser sana para los dos.

‘La Mijita’ también respondió a los señalamientos. La creadora española aseguró que es falso que se haya involucrado en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura. Además, pidió que cesen los ataques y señaló que hay un niño de por medio que merece crecer alejado de las diferencias entre los adultos.

La reacción de Aida Victoria aparece en medio de una ola de comentarios sobre el caso, que también aumentó después de que circulara un video en el que presuntamente quedó expuesto por primera vez el rostro de Cifuentes.

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Por ahora, las versiones sobre una supuesta infidelidad continúan siendo materia de discusión en redes, mientras los protagonistas han dado sus respectivas explicaciones sobre el final de la relación.

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