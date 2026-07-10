Robot de Westcol lo golpeó por la espalda y rompió un vidrio: video

Lo que parecía una prueba más del robot que utilizará Westcol en Stream Fighters 5 terminó en un momento inesperado. Durante un stream en compañía de Blessd, el artefacto golpeó al creador de contenido por la espalda y posteriormente protagonizó otro incidente que quedó registrado en video.

¿Qué hizo nuevamente robot de Westcol?

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a Westcol junto a Blessd durante una transmisión cuando el robot realiza un movimiento inesperado y termina impactando al streamer por la espalda.

La escena generó sorpresa entre quienes estaban presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El momento llamó especialmente la atención porque no se trataba de una demostración convencional de sus movimientos de boxeo, sino de una situación que tomó desprevenido al creador de contenido.

El episodio se suma a otros momentos protagonizados por el millonario robot desde que llegó a Medellín. En una prueba anterior, el dispositivo realizó diferentes movimientos, entre ellos puños y patadas, mientras Westcol tuvo que tomar distancia.

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El streamer ha explicado que el artefacto funciona mediante comandos de programación y que deberá ser preparado para ejecutar los movimientos que utilizará en el enfrentamiento contra el robot de Blessd.

El robot de Westcol rompió un vidrio

En el mismo contexto de la transmisión, el robot protagonizó otro incidente que sorprendió a Westcol y a Blessd: uno de sus movimientos terminó rompiendo un vidrio.

El hecho aumentó la conversación alrededor de la fuerza del dispositivo, especialmente porque el creador de contenido ya había reconocido que todavía debía familiarizarse con su funcionamiento.

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El robot tiene aproximadamente 1,70 metros de altura y, según Westcol, su adquisición representó una inversión superior a 100.000 dólares, más de $330 millones colombianos.

La máquina tendrá un papel central en Stream Fighters 5, evento previsto para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde se realizará el particular enfrentamiento entre los robots de Westcol y Blessd.

Por ahora, las pruebas del artefacto siguen dejando momentos virales antes de su llegada al ring. Esta vez, Westcol terminó siendo protagonista de un golpe inesperado y de un incidente con un vidrio que volvió a poner los reflectores sobre la tecnología que llevará al evento.