Premio Nobel de Literatura 2026 para Anne Carson, autora canadiense

Este jueves 8 de octubre, se anunció a la autora canadiense Anne Carson como la Premio Nobel de Literatura 2026.

RELACIONADO Otorgan el Nobel de Medicina a un estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética

La poetisa y ensayista de 76 años fue galardonada por “su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

¿Quién es Anne Carson?

La Academia Sueca destacó que, a lo largo de su carrera, ha sabido mezclar la poesía con la traducción y la docencia en varias universidades.

Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por nuevos significados.

Nacida en Toronto, la escritora también cuenta con ciudadanía islandesa desde 2022 y actualmente se encuentra en Islandia. Uno de los principales rasgos de su trayectoria es el trabajo con la literatura griega antigua. Sus traducciones de autores clásicos han tenido una influencia importante en sus propios textos, que incluyen poesía, crítica literaria, libretos de ópera y novelas en verso.

La Academia Sueca destacó que Carson ha desarrollado gran parte de su producción alrededor de la relación entre el estudio de las palabras y la búsqueda de nuevos sentidos mediante la poesía. En ese recorrido, la etimología ocupa un lugar fundamental como punto de partida para su creación literaria.

La obra de Carson en la literatura

Entre sus obras se encuentra Autobiografía de Rojo, publicada en 1998, mientras que en 2019 presentó Norma Jeane Baker de Troya, una pieza escénica que relaciona la figura de Helena de Troya, presente en la obra Helena de Eurípides, con la vida de Marilyn Monroe.

La Academia Sueca resaltó precisamente esa capacidad de Carson para tomar elementos de la tradición y transformarlos mediante estructuras y combinaciones poco convencionales. Sus traducciones del griego clásico, además, han sido consideradas trabajos literarios con valor propio y no únicamente adaptaciones de textos antiguos.

Antes del anuncio oficial, Carson aparecía entre los nombres considerados por las casas de apuestas para recibir el galardón de 2026. Con este reconocimiento, pasa a integrar la lista de autores que han recibido uno de los premios literarios más importantes del mundo.

Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, contó que la escritora recibió la noticia con sorpresa. Durante la breve conversación que pudieron mantener tras conocer la decisión, Carson explicó que estaba en Islandia y que se encontraba escuchando el viento.

El Nobel de Literatura está acompañado este año por una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares.