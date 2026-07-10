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Invima alerta por falsificación de conocido bloqueador solar: este es el lote que debe revisar

La alerta sanitaria identificó unidades sospechosas tras diferencias detectadas en empaque, olor, textura y análisis técnicos.

Bloqueador solar falsificado
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
07:51 a. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó la alerta sanitaria 327-2026 por una presunta falsificación del producto Sunday's Loción FPS 50, comercializado en presentación de sachets. El caso corresponde al lote 06640423, que reporta el código NSOC84993-18CO y fue conocido por la autoridad sanitaria a partir de una denuncia relacionada con el producto.

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Según la información suministrada por Laboratorios Siegfried S.A.S., titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria asociada al producto, el reporte se originó cuando un consumidor manifestó haber encontrado características diferentes a las habituales después de adquirir el producto.

¿Cómo se identificó la presunta falsificación del bloqueador solar?

El consumidor informó que había adquirido el producto en una tienda en Facatativá, Cundinamarca. Al abrir el sachet, percibió un olor distinto al de la presentación que utilizaba habitualmente y observó diferencias en las etiquetas al realizar una comparación fotográfica.

FOTO: Invima

Además, manifestó que aplicó una pequeña cantidad del producto en el rostro. De acuerdo con su reporte, la loción se tornó reseca y presentó una textura muy aguada. El consumidor no reportó cambios negativos en su estado de salud relacionados con esa aplicación.

Posteriormente, el establecimiento titular recibió ocho muestras asociadas al producto sospechoso, correspondientes al lote 06640423, con fecha de vencimiento 09/2026. Estas unidades fueron entregadas al área de aseguramiento de calidad para realizar las verificaciones correspondientes.

La investigación adelantada por Laboratorios Siegfried S.A.S. incluyó la evaluación de la trazabilidad del lote, la comparación del material de empaque y la codificación con las muestras de retención, además de análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Según la información técnica suministrada por el titular, los resultados obtenidos fueron consistentes con una presunta falsificación del producto.

¿Qué recomienda el Invima?

El Invima recomendó a las personas que estén utilizando una unidad asociada al lote 06640423 y encuentra características que generen sospechas sobre su autenticidad, suspender inmediatamente su uso. También debe denunciar ante el Invima los lugares o personas que distribuyan o comercialicen el producto.

A los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, el Invima les indica abstenerse de distribuir y comercializar el producto fraudulento identificado. El incumplimiento puede dar lugar a medidas sanitarias de seguridad y a los procesos sancionatorios correspondientes. Las secretarías de salud, por su parte, fueron llamadas a realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde potencialmente pueda encontrarse o comercializarse el producto.

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