El influencer Camilo Cifuentes posó frente a la cámara junto a Dayro Moreno: ¿dejó ver su rostro por primera vez?

En la noche del 26 de enero, Camilo Cifuentes, el reconocido creador de contenido que es muy famoso por realizar obras sociales con emprendedores y vendedores ambulantes, estuvo presente en el estadio Palogrande, en Manizales.

Once Caldas, el equipo de sus amores, enfrentó a Independiente Santa Fe por la fecha 2 de la Liga BetPlay I 2026 y empató 1-1 de manera agónica.

Por lo tanto, él no solo apoyó a su club durante los 90 minutos, sino que ingresó a los camerinos y compartió un momento junto a los jugadores del 'blanco blanco'.

Fue así como se fotografió con Dayro Moreno, el histórico goleador del Fútbol Profesional Colombiano, y reveló nuevos detalles de su identidad.

¿Dejó ver su rostro en esta oportunidad? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

En fotos: así fue como Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara junto a Dayro Moreno

Después de que terminó el partido entre Once Caldas e Independiente Santa Fe, Camilo Cifuentes abrazó a Dayro Moreno y la cámara de su celular captó el momento.

El reconocido creador de contenido apareció luciendo la nueva camiseta del Once Caldas y les permitió saber a sus seguidores que es de tez trigueña y tiene una contextura delgada.

No obstante, Camilo Cifuentes se tapó su rostro con una gorra que llevaba puesta y, en consecuencia, la totalidad de su identidad sigue siendo una incógnita.

Este fue el mensaje que Camilo Cifuentes recibió de otro jugador de Once Caldas

Luego de su paso por el camerino del Once Caldas, Camilo Cifuentes también se fotografió con el extremo Mateo Zuleta, que le expresó su cariño.

"Mi niño, lo quiero mucho", escribió el jugador del 'blanco blanco'.