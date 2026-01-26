CANAL RCN
Tendencias

El influencer Camilo Cifuentes posó frente a la cámara junto a Dayro Moreno: ¿dejó ver su rostro por primera vez?

El creador de contenido apareció junto al goleador y reveló nuevos detalles de su identidad. Vea la foto.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
10:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del 26 de enero, Camilo Cifuentes, el reconocido creador de contenido que es muy famoso por realizar obras sociales con emprendedores y vendedores ambulantes, estuvo presente en el estadio Palogrande, en Manizales.

Once Caldas, el equipo de sus amores, enfrentó a Independiente Santa Fe por la fecha 2 de la Liga BetPlay I 2026 y empató 1-1 de manera agónica.

El influencer Camilo Cifuentes apareció en la cámara de Jhonny Rivera: ¿se reveló su identidad?
RELACIONADO

El influencer Camilo Cifuentes apareció en la cámara de Jhonny Rivera: ¿se reveló su identidad?

Por lo tanto, él no solo apoyó a su club durante los 90 minutos, sino que ingresó a los camerinos y compartió un momento junto a los jugadores del 'blanco blanco'.

Fue así como se fotografió con Dayro Moreno, el histórico goleador del Fútbol Profesional Colombiano, y reveló nuevos detalles de su identidad.

¿Dejó ver su rostro en esta oportunidad? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

En fotos: así fue como Camilo Cifuentes apareció frente a la cámara junto a Dayro Moreno

Después de que terminó el partido entre Once Caldas e Independiente Santa Fe, Camilo Cifuentes abrazó a Dayro Moreno y la cámara de su celular captó el momento.

El reconocido creador de contenido apareció luciendo la nueva camiseta del Once Caldas y les permitió saber a sus seguidores que es de tez trigueña y tiene una contextura delgada.

No obstante, Camilo Cifuentes se tapó su rostro con una gorra que llevaba puesta y, en consecuencia, la totalidad de su identidad sigue siendo una incógnita.

 

Este fue el mensaje que Camilo Cifuentes recibió de otro jugador de Once Caldas

Luego de su paso por el camerino del Once Caldas, Camilo Cifuentes también se fotografió con el extremo Mateo Zuleta, que le expresó su cariño.

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín
RELACIONADO

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín

"Mi niño, lo quiero mucho", escribió el jugador del 'blanco blanco'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras homenaje de Bad Bunny en Medellín

WhatsApp

WhatsApp estrenará tres funciones para usuarios: así cambiarán los chats

La casa de los famosos

¡'Shock' en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Ya hay un nuevo participante en riesgo de eliminación

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

Minjusticia ordena inhibidores de señal en cárcel de Cómbita, tras denuncias de extorsión en El Salvador

El gobierno de El Salvador denunció que una red que funciona desde Colombia estaría realizando extorsiones telefónicas en su país.

Filipinas

Naufragio de ferry en el sur de Filipinas deja al menos 18 muertos y 10 desaparecidos

De acuerdo con el reporte oficial, el ferry emitió una señal de auxilio aproximadamente cuatro horas después de iniciar su travesía.

James Rodríguez

DT de Portugal confesó ya estar analizando a Colombia y especialmente a James

Bogotá

Bogotá tendrá nuevo megaparque en el norte: aseguran que será más grande que el Simón Bolívar

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento