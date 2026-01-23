Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín

Camilo Cifuentes, uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia por su enfoque social y desinteresado, volvió a captar la atención pública tras revelar que se tatuó en su brazo el rostro de Nanpa Básico, rapero nacido en Medellín y referente del hip hop colombiano.

El hecho generó conversación inmediata en redes sociales, no solo por lo llamativo del tatuaje, sino por el trasfondo emocional y simbólico que lo acompaña.

Las razones detrás del tatuaje de Camilo Cifuentes

El tatuaje no fue presentado como una acción superficial. Por el contrario, se convirtió en una declaración pública de admiración y respeto. Fue el propio Nanpa Básico quien compartió la imagen, agradeciendo el homenaje y destacando la calidad humana de Cifuentes, así como la amistad que han construido lejos del foco mediático.

La respuesta de Camilo cerró el intercambio con un tono igualmente emotivo, señalando que la música de Nanpa ha sido "refugio, inspiración y compañía en momentos clave" de su vida.

La vida me regaló tu amistad y eso para mí es un tesoro enorme. Te quiero y te admiro mucho.

¿Quién es Nanpa Básico?

Nanpa Básico, cuyo nombre real es Francisco David Rosero Serna, es un rapero colombiano nacido en Medellín y una de las figuras más influyentes del hip hop nacional. Su propuesta artística se caracteriza por letras introspectivas, honestas y con fuerte carga emocional.

A lo largo de su carrera, Nanpa Básico ha consolidado una audiencia amplia en Colombia y América Latina, posicionándose como referente de la música urbana alternativa. Su trayectoria independiente, constancia creativa y conexión con el público lo han convertido en una voz respetada dentro del rap en español.