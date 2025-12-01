Yeferson Cossio dio detalles de su colaboración junto a Camilo Cifuentes: esto harán juntos

El pasado 28 de octubre, Yeferson Cossio generó expectativa en redes sociales tras anunciar una inesperada colaboración con otro creador de contenido que es viral en Colombia: Camilo Cifuentes, ese influencer anónimo que brinda ayuda a trabajadores informales.

En el video, Cossio señaló que estaban hablando de un proyecto que a los seguidores "les iba a gustar muchísimo". En la publicación escribió: "vamos a hacer algo gigante en Colombia", a lo que Cifuentes le respondió: "juntos para grandes cosas, qué felicidad conocerte".

¿De qué se trata el proyecto entre Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes?

En diálogo con 'Los Impresentables' de Los 40, Cossio señaló que el proyecto en el que están trabajando será para ayudar a perros en condición de vulnerabilidad, ayudando a una fundación en Manizales que se encuentra destruida.

"Él me comentó de una fundación que tiene un conocido en Manizales, que está destruida, entonces la idea es construir la fundación de perritos, eso es lo que tenemos planeado", comentó, dando detalles sobre cómo surgió la idea de hacer la colaboración.

Cossio resaltó que el contenido de Cifuentes ha tenido éxito gracias a su anonimato, pues aseguró que él hacía videos similares hace años, pero que recibía muchas críticas por mostrar su rostro, a lo que pidió que a futuro se mantenga así.

Yeferson Cossio y su labor social

En la misma entrevista, el influencer comentó que ya no comparte mucho la labor social que realiza, sin embargo, explicó que muchas veces es criticado a pesar de que también ha puesto de su parte para ayudar.

"Con mi hermana reconstruimos un ancianato, eso no sé cuánto (dinero) fue. Yo de mi bolsillo he esterilizado a más de 10.200 perros y gatos y eso vale mucho", comentó.

También resaltó otros proyectos. "He adoptado a decenas de perros, Cogí un barrio en La Guajira y le puse iluminación y eso fueron más de 270 millones de pesos, regalo juguetes a niños, he pagado decenas de carreras universitarias, pagué la cirugía de un niño para que volviera a caminar".